La presidenta del Gobierno riojano anima a votar para "reforzar la democracia" ante quienes no creen en ella

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha animado a los riojanos a dejar de lado la frustración por esta repetición electoral y a acudir a votar en las elecciones generales de este domingo para “hacer un país y una Rioja mejor”.

Declaraciones de Andreu en un encuentro informativo tras depositar su voto en el polideportivo municipal Las Gaunas de Logroño. Ha acudido a votar acompañada por su madre y respaldada por un buen número de caras conocidas del socialismo riojano.

“Hoy es un día importantísimo para la democracia, hoy más que hace muchísimo tiempo, porque nuestro padres, abuelos y bisabuelos lucharon para que consiguiéramos poder venir a votar siempre que hubiera una oportunidad”, ha remarcado la dirigente socialista.

Concha Andreu ha animado a todos los riojanos a participar en estos comicios, “a pesar de este día tan lluvioso, pero tan bueno para los pantanos”, ya que hay que ejercer el derecho a votar “con mucho ánimo” y ser “participativo”, dado que así es como se refuerza la democracia.

“Afortunadamente, se ha visto como se ha desarrollado la cuestión en el Congreso de los Diputados y se ve, claramente, que había que volver a votar. Así que todo el mundo a votar, porque no pasa nada, no es un esfuerzo y es para reforzar la democracia en estos momentos en los que hay personas que no creen en la democracia”, ha apuntado la presidenta del Ejecutivo riojano.

Este domingo electoral es el día para “demostrar” a quienes no creen en la democracia, ni “en la identidad de cada uno”, que “hay que ser demócratas, reforzando el derecho a ser demócratas”, lo que se hace a través del ejercicio de votar, ha concluido Andreu.