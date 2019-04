El PP pide "no caer en cantos de sirena" para no cometer "errores del pasado"

El PP ha hablado hoy de economía y lo ha hecho durante un desayuno informativo que ha protagonizado el que fuera Ministro de Economía, Román Escribano. Encuentro al que ha asistido el tejido económico y empresarial de La Rioja y en que tras una conferencia ha habido tiempo de preguntas.

El PP ha lanzado varios mensajes a modo de avisos. Escribano ha alertado ante el peligro de los cantos de sirena que se pueden escuchar estos días porque vivimos una situación económica global y europea complicada.

El ex ministro de economía recuerda que las políticas socialistas ante la crisis no dieron resultado y que, por lo tanto, no se deben cometer los mismos errores.

El entorno europeo y mundial es "difícil" y la clave está en no cometer errores y adoptar políticas "adecuadas", ha añadido Escolano, quien, entre otros cargos, ha sido presidente del Instituto de Crédito Oficial entre 2012 y 2014 y vicepresidente entre 2014 y 2018 del Banco Europeo de Inversiones.

Ha explicado que España tiene actualmente "todos los elementos de clima, atracción y dinamismo potencial de la economía, para convertirse en uno de los centros europeos de atracción del capital privada y de las nuevas empresas startup", con un importante componente tecnológico y relacionadas con internet y las TICs.

Ha agregado que, para convertir a España en este "gran 'hub'" de la innovación, el país tiene que dar "un salto cualitativo como el que ha propuesto el programa del PP, que si se lleva a cabo, podría hacer de nuestro país uno de los 'hub' europeos importantes".

Ha incidido en que el entorno actual económico es difícil y, ante ello, "no es el momento de políticas que aumentan el gasto ni, sobre todo, de aumentar el nivel de impuestos de la economía española".

"Ese es el camino equivocado que España ya tomó hace diez años", ha dicho Escolano, en alusión al Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en que la economía española llegó a tener un máximo histórico de déficit del 11 % del PIB y que "le costó levantar" al nuevo Ejecutivo del PP.

Cree que "es el momento del nuevo dinamismo de la economía española, del sector privado español, de continuar con la consolidación fiscal, del control de las cuentas públicas y de volver a poner en marcha una economía española".

Con las políticas correctas, ha vaticinado que "España puede seguir teniendo el potencial de seguir siendo una de las economías más dinámicas de Europa".

Por su parte, la candidata número al Congreso del PP de La Rioja insiste en la importancia del voto del próximo 28 de abril. Cuca Gamarra explica que es necesario crear el hábitat idóneo para que la economía vuelva a la senda de la confianza, la estabilidad y el crecimiento.

“El PP propone políticas reconocidas y reconocibles por los españoles, que se resumen en los 8 millones de empleos creados con Aznar y Rajoy”, señala Gamarra

La candidata muestra su preocupación “por los síntomas de recesión que se advierten en España desde la llegada de Sánchez al Gobierno” Gamarra ha recordado que de 2012 a 2018 se crearon 138.000 PYMES, hubo 190.000 nuevos autónomos y se registraron 34.587 firmas emprendedoras”.

Ante esta situación económica, el PP propone una revolución fiscal para bajar el IRPF y Sociedades y eliminar Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Gamarra destaca que el Partido Popular aprobará "una Ley de crecimiento empresarial para apoyar a las empresas en su proceso de expansión e internacionalización".



Ante la recesión de economías como la alemana, Gamarra entiende que puede haber un hueco para que la economía española se convierta en la locomotora de Europa. Para ello, dice, la clave es no cometer errores y apostar por políticas económicas que ya han dado resultados.