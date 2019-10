Luis Illoro (UP): "Nos encontramos ante unas nuevas elecciones porque Pedro Sánchez ha querido"

Unidas Podemos ha presentado sus candidaturas riojanas para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre que estarán encabezadas en la figura de Luis Illoro para el Congreso y Guillermo Robles al Senado. Illoro ha defendido que las políticas de su formación "se centrarán en solucionar los problemas de las personas" y en ellas "pondremos el foco de nuestros programas" porque esos van a ser nuestros objetivos.

"A nosotros no nos preocupa que Pedro Sánchez no pueda dormir, lo que nos preocupa es aquella gente que no lo puede hacer porque no llegan a fin de mes, porque tienen un trabajo precario, porque tiene que cuidar de sus familias sin sustento económico, porque tiene que mirar atrás cada vez que vuelven a casa o por aquellos preocupados por la emergencia climática... esas serán las políticas que a nosotros nos quitará el sueño; dar soluciones a los verdaderos problemas de la gente", ha defendido.

En ese contexto "nos vamos a mover tanto en La Rioja como a nivel nacional".

Además, Illoro ha querido resaltar que la coalición Unidas Podemos "sigue en pie" a pesar de que, en esta comunidad, IU haya tomado la decisión de no concurrir con nosotros, "respetamos la decisión" pero ha recordado que, a nivel estatal, "tenemos un nivel de entendimiento que queremos seguir llevando adelante". Por su parte, y con respecto a Equo, "que no está en la candidatura estatal" sí que ha querido recalcal que, en el caso de La Rioja, "buena parte de los miembros de Equo continúan en ella en la posición de independientes".

Ante ello, ha indicado, "estamos orgullosos de mantener ese referente del ecologismo político".

Durante su intervención, Illoro ha explicado que hoy, nos encontramos en unas nuevas elecciones, "porque Pedro Sánchez ha querido. Desde 2015 y 2016, Sánchez ha dicho una cosa y ha hecho la contraria y ha intentado mantener con fuerza la idea del bipartidismo haciendo constante referencias a la necesidad de que fueran PP y Cs quienes garantizaran su posición de Gobierno a la vez que a nosotros nos pedía un cheque en blanco o una posición subalterna para garantizar con nuestros votos su Gobierno".

"Pero el problema que se ha encontrado Sánchez es que el PP no quiere jugar a eso, el PP apuesta por el bipartidismo pero desde un polo con Cs y Vox que nos remite a la derecha de toda la vida. El problema de Sánchez es que esta operación le ha salido mal hasta ahora aunque quiera reeditarla el próximo 10N pero para eso estamos aquí".

Desde Unidas Podemos en La Rioja explican que "no estamos cómodos en una repetición de elecciones, porque no tenía que haber sucedido" ya que nos encontramos "en un contexto de tres crisis, institucional, territorial -ha lamentado el tratamiento electoralista del problema de Cataluña- y económica".

Con respecto a la crisis territorial ha recordado que Cataluña "es un problema de todos. La situación es la más polarizada de los últimos años y nosotros seguiremos defendiendo las vías del diálogo siendo conscientes de que ahora mismo la posibilidad de que ésta se lleve a cabo es muy remota porque la mayor parte de los agentes apuestan solo por el conflicto y en clave electoral".

Además, ha asegurado, "estamos en ciernes de una nueva crisis económica y eso que todavía no nos hemos recuperado de la anterior. La forma en la que el bipartidismo plantea las salida de la crisis es haciendo más ricos a los ricos y empobreciendo al resto de la población".

"Nuestro objetivo va a ser evitar esto, vamos a poner en el centro de nuestros programas y nuestras políticas a las personas y proponer soluciones", ha finalizado.

Además, la que fuera cabeza de lista al Congreso por La Rioja en las anteriores elecciones generales de abril, Edith Pérez Alonso, ha querido comparecer para explicar que aunque no repite "apoyo la candidatura explícitamente".

"Aclaro que mi perfil en la candidatura anterior era de independiente aunque siempre he estado inscrita en Podemos y lo seguiré haciendo. Apoyo la candidatura actual pero desde que dejé de conformar el equipo técnico no he sido partícipe de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Por ello y por circunstancias personales no me sentía ni con las fuerzas, ni con la motivación necesaria para encabezar la candidatura con la responsabilidad y energía que ello supone".

A pesar de ello, "seguiré participando en favor de los derechos de la ciudadanía y seguiré ahí desde el ámbito social, más aún en este contexto de una nueva recesión económica y el contexto de crisis climática. Hay que movilizarse y organizarse para aportar al cambio político y social desde la institución y partidos políticos -como Unidas Podemos- porque es la mejor opción para garantizar los derechos de la gente y avanzar hacia un mundo más justo".

La candidatura de UP La Rioja para las elecciones del 10-N al Congreso está compuesta por Luis Illoro, Alba Palacios, Victorino Pablo Pascual y Laura Rodríguez Fernández. Como suplente aparece Raúl Rivera Jiménez.

En el caso del Senado, y tras a Guillermo Robles (en las anteriores fue el número 1 Diego Mendiola), le acompaña Miriam González Blanco y el independiente Xavier Capellades Sesé. Los suplentes al Senado serán María José Campos, Montserrat García, Mónica Solana, Isaac Miranda, Aranzazu Carrero y Jesús Ogueta.