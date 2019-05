A los políticos que en La Rioja durante muchos años lo han dado todo por algo mayor que ellos mismos

Ser político lleva incorporados muchos pluses, de todo tipo, buenos y los malos. Se pueden detestar algunas y admirar otras muchas cosas de la política. Crecí en el País Vasco, en aquel bienio negro, entendiendo que militar o presentarse a unas elecciones por algunos partidos políticos era vivir inmerso en la heroicidad. Muchas mañanas leyendo aquellos periódicos que con puntualidad británica nos dejaba la quiosquera en la puerta de casa. Eran las páginas escritas sobre aquel terror, el continuo ambiente de tensión y amenazas, físicas y psíquicas en el que vivían miles de militantes, y sus familias. En ese ambiente se asesinaba. Políticos objetivo de los terroristas. De aquella situación tan macabra, de aquel ambiente inhumano para muchos políticos vascos viene mi admiración y el respeto. Los recuerdo como un ejemplo de valentía, y me da igual su ideología. Con el paso de los años, y ya en La Rioja, he tenido la suerte, la oportunidad de continuar leyendo, viendo la realidad de la política puesta incluso encima de la mesa de trabajo. Otra óptica, alejada de aquella realidad que señalaba aquel ambiente inhumano que vivía la política del País Vasco. En todo el camino sumo muchos sentimientos. Ahora también tengo una buena nómina de políticas y políticos riojanos que para mí son una buena referencia. Por su valor y su ejemplo. Ellas y ellos que durante muchos años lo han dado todo por algo mayor que ellos mismos. Sé que hay quien opina que vivir de la política se ha convertido en el status de la autocomplacencia, de la exaltación del líder como tentación más fácil para medrar o simplemente conservar lo que ya tienen pero hoy quiero reflexionar en estas líneas sobre su sacrificio y servicio. Presidentes, consejeros, diputados o diputadas, alcaldes o alcaldesas, concejales, no es tan fácil como algunos creen, y me da igual su ideología.