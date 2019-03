Los partidos políticos en La Rioja dosifican, en mayo será otro cantar

Queda un mes para el 28A y según el desarrollo de los acontecimientos, un mes en la vida política no es mucho tiempo, más bien es un suspiro, o por el contrario se puede convertir en un largo periodo. Ya están todas las cartas sobre la mesa una vez cerradas y presentadas a la Junta Electoral Provincial las designaciones de los candidatos por La Rioja al Congreso y Senado, nominaciones que, por cierto, algo han animado la precampaña. Pero, ¿conocemos a todos?, ¿sabemos quiénes son?, ¿qué proponen?, ¿nos influyen?. La sensación es que los partidos políticos en La Rioja afrontan este proceso de Elecciones Generales sin que sus candidatos estén dando una voz más alta que otra. La actitud es pausada y comedida, han optado por una estrategia sin estridencias. No hay ruido, nadie llama la atención a pesar de que los cambios han sido muy importantes. Se mantiene el discurso, el argumentario, sin poner acentos, evitando caer en errores de bulto para no cometer pifias políticas. El ritmo es el impuesto por las sedes nacionales. Después de abril, llegará el mes de mayo, entonces ya no habrá margen para el aburrimiento. Es cierto que, como los deportistas de élite, los partidos políticos en La Rioja tienen que dosificar y planificar sus fuerzas para no sufrir una pájara; así que por el momento sin prisas. Mayo será otro cantar.