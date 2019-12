Logroño en defensa de las pensiones

Más de un centenar de personas se manifestaban en Logroño, convocados por la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas, para defender un sistema de pensiones público y digno.

Pasadas las 19,00 horas, desde la Glorieta del Doctor Zubía, partía la protesta, que iba encabezada por la pancarta 'Gobierno quien gobierne las pensiones se defienden', para enfilar la calle Portales, y tras recorrer Once de Junio pasar por Avenida de Portugal y finalizar en el Espolón, donde se ha leía un manifiesto.

La marcha también contaba con otros carteles en los que se podía leer 'No a los planes privados de pensiones privados', 'No queremos limosnas' o 'Con esta pensión no nos llega para Sintrom', así como se han coreado consignas del tipo "A golpe de pensión, defiendo mi pensión" o "Las pensiones públicas no son un negocio".

Minutos antes de salir la manifestación, el portavoz de la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas, Pedro Gómez Lozano, señalaba que "reivindicamos que se cumpla el artículo 50 de la Constitución Española, por el que la gente pensionada debe tener un sueldo digno, y no se cumple, hasta el punto de que hay mucha gente que está pasando hambre y tiene pobreza energética".

Ha destacado que "somos un colectivo de 9,5 millones de personas en España, de los que el 61 por ciento no llega a cobrar el salario base, cobrando el 40 por ciento de éstos menos de 600 euros, así como que el 10 por ciento de este 40 por ciento solamente cobra 340 euros, siendo, además, el 90 por ciento mujeres". De ahí, que haya criticado también la existencia de "una brecha de género de un 35 por ciento".

Por ello, Gómez Lozano ha anunciado que a nivel nacional, y aquí la Plataforma, se va a iniciar una recogida de firmas para "blindar las pensiones en la Constitución" para que "el Estado provea que estas personas tengan una vida digna". Todo ello, ha indicado que se realizará a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la que necesitan 500.000 firmas.