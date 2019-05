Julio Revuelta: "El partido que defiende a La Rioja y que es diferente a los demás es el Partido Riojano"

El candidato, Julio Revuelta, ha afirmado en COPE que la campaña riojanista ha "mirado de cerca a los logroñeses y a los riojanos" y, el próximo 26 de mayo, "el PR+ conseguirá los mejores resultados de su historia".

Revuelta, candidato a la presidencia regional, ha querido realizar un balance de la campaña electoral explicando que "el Partido Riojano es diferente al resto de propuestas". En este punto -ha señalado- "somos un partido de la tierra y desde nuestras posiciones obligaremos al resto de partidos a que no sean sumisos en Madrid. Presionaremos desde donde estemos para no depender de ellos y exigir las cosas que se merece La Rioja".

Julio Revuelta ha querido destacar "la cercanía con los riojanos" que ha sentido durante esta campaña electoral. "Estar con la gente, recorrer nuestros municipios, conocer sus problemas e interactuar con todos ha sido decisivo para ayudar a comprender a nuestros vecinos", y reflexiona que hay "unos partidos nacionales que no se preocupan por las cosas de aquí" e, incluso, "ahora, la situación está peor porque ha llegado un momento en el que ni siquiera demandan soluciones a sus partidos porque no quieren molestar a sus jefes de Madrid". El resto de partidos "rehuyen de nuestros problemas pero esto se ha acabado" y se ha demostrado porque "no quieren hablar de financiación autonómica, del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja...".

Por todo ello, ha asegurado, "en cuanto volvamos al Parlamento de La Rioja volveremos a exigir lo que nos corresponde porque nosotros no dependemos de Madrid". En este punto, ha continuado, "somos el único partido que ha demostrado que defendemos los intereses de La Rioja frente a otros cinco partidos nacionales".

Estas elecciones, ha explicado, "son muy necesarias porque nos jugamos todo" ya que La Rioja "la tendencia es que vaya todo a peor sino tomamos soluciones" y el PR+ "es el único que puede garantizar que esto mejore".

Finalmente, y con respecto a los posibles pactos que se puedan realizar tras las elecciones del próximo domingo, Revuelta ha explicado que "esperan los mejores resultados posibles" y, después de ello, "somos un partido que siempre hemos sabido dialogar y lo hemos demostrado. No entramos en izquierdas o derechas, los acuerdos que tomemos deberán ser siempre en beneficio de los riojanos y basados en los intereses de nuestra comunidad tanto en Logroño, como en Haro, como en donde sea".