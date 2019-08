Jesús Ángel Garrido asegura que Andreu "se arrepiente del pacto radical"

El portavoz del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, ha calificado como vacío el discurso de la candidata socialista, y considera que ya se está arrepintiendo del pacto radical que ha firmado.

Además, Garrido ha señalado que no se puede gobernar para todos los riojanos desde la extrema izquierda. También le han preguntado acerca del precio del pacto entre Podemos y PSOE, Jesús Ángel Garrido ha subrayado que "no se puede ser Presidenta de La Rioja a cualquier precio. No se puede gobernar para todos los riojanos desde la extrema izquierda. Creo que el PSOE ha pagado un alto precio por la Presidencia".