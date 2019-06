Cuando un equipo entra en los play off de ascenso para salir del “pozo” de la segunda B, sabe que va a tener que sufrir y mucho. Incluso si eres primero de tu grupo. Ni hay jardín, ni camino de rosas. Eso lo saben de sobra en la UDL y si algún aficionado no lo sabía, ayer se dio cuenta de ello en Las Gaunas. Hay que quedarse con lo importante, lo más positivo, 9.141 aficionados que poblaron las gradas del municipal. Rieron, gritaron, lloraron, en definitiva: sufrieron. Si durante una buena parte de la temporada la sintonía entre el equipo y afición ha sido notable, ayer fue de sobresaliente. Y después de la experiencia de este pasado domingo todos hemos aprendido, aficionados, jugadores, cuerpo técnico y directiva. En el fútbol los resultados lo tapan todo, pero hay cosas, muchas, que mejorar. Todos necesitamos experiencia y de todo se aprende.

A veces es difícil, pero no me gustaría me lleve la pasión. No quiero dejar pasar las quejas que llegan desde Badajoz culpando al colegiado del encuentro de la eliminación de su equipo. Lo mires por donde lo mires los dos penaltis, a mi modesto entender y pudiendo estar equivocado, son claros. El Badajoz, son parte de sus armas, juega en muchos momentos al límite del reglamento y los blanquirrojos no entraron al trapo de sus provocaciones, ni de sus intentos de querer para y romper el ritmo del encuentro. Me contaba un amigo la semana pasada que este play off es “un parto de trillizos”. Ya ha dado a luz el primero y ahora esperamos al segundo y si todo va bien llegará el tercero.

De momento me quedo con el grito de “si se puede” de los aficionados blanquirrojos, aunque para ello habrá que volver a sufrir. Esto es fútbol y no olvidemos que en este deporte nadie regala nada.