Discurso de Julio Pérez del Campo, responsable de la Oficina Retorno de La Rioja: "Israel en Eurovisión, no"

El nuevo responsable de la Oficina de Retorno del Gobierno de La Rioja, Julio Pérez del Campo, ha formado parte de varios movimientos sociales, entre ellos el 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Especializado en documentales, Pérez del Campo es el autor del cortometraje 'Gaza' con el que obtuvo el Premio Goya 2019 a mejor cortometraje documental. En su discurso en la ceremonia celebrada en Sevilla, como director de "Gaza", ganador del Goya al Mejor Cortometraje Documental, dedicó al pueblo palestino su triunfo. "Se lo dedicamos a quienes han mantenido viva la lucha pueblo palestino, para los que están y para los que nos ha arrebatado el extremismo". Por eso, hicieron un llamamiento al mundo de la cultura contra los países que "vulneran sistemáticamente los derechos humanos" y han pedido no ser cómplices de Israel, país que pedía que no esté en Eurovisión: "Israel en Eurovisión, no".

Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo, directores del cortometraje “#GAZA”. Aún queda dignidad y valentía en el mundo del arte y la cultura

¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO!#PremiosGoya2019 pic.twitter.com/W5d6a9L7sb — J. Dios Villanueva #UnidasPodemos (@juandepca) February 2, 2019

Julio Pérez del Campo será el responsable de la Oficina de Retorno adscrita a la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y que también incorpora a Luis Illoro Arsuaga como técnico.

Pérez del Campo (Talavera de la Reina, Toledo 1983) es licenciado en Protección Medioambiental por la Universidad de Irlanda y en Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos. El nuevo responsable de la Oficina de Retorno ha trabajado como profesor en diferentes institutos de Castilla La Mancha y en la UNED.

Luis Illoro Arsuaga (Tolosa, Guipúzcoa 1962) está especializado en Historia Moderna y Contemporánea de España por la Universidad Autónoma de Madrid. Dedicado profesionalmente al mundo editorial, es miembro del círculo de Podemos de Logroño desde sus inicios donde ha desempeñado diversos cargos en la organización. De 2015 a 2019 ha sido uno de los asesores del grupo parlamentario de la formación en la Cámara riojana y miembro de los grupos de coordinación parlamentaria de la Secretaría de Acción Institucional de Podemos estatal.

La Oficina de Retorno tiene como principal objetivo diseñar un plan de retorno de la emigración riojana tanto la procedente del extranjero como de otras regiones de España. Entre sus funciones se encuentran mantener contacto con las comunidades riojanas en el extranjero, conocer sus necesidades con el fin de posibilitar el retorno e implementar las herramientas que permitan a los riojanos y riojanas que así lo deseen volver a La Rioja.

Además, la Oficina de Retorno trabajará conjuntamente con el resto de la administración riojana para la puesta en marcha de las acciones necesarias que permitan conseguir un plan de retorno exitoso en La Rioja.