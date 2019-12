El concierto de Año Nuevo en la Concatedral de La Redonda

El organista Daniel Oyarzabal y el contratenor David Sagastume ofrecen el próximo miércoles, 1 de enero, en la Concatedral de La Redonda el concierto de Año Nuevo “Alemanes, ingleses… y Händel”, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Logroño que tendrá lugar a partir de las 21:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Oyarzabal y Sagastume interpretarán piezas de Buxtehude, Purcell, Bach, Blow y Händel.

Daniel Oyarzabal, órgano

El nombre de Daniel Oyarzabal hace mucho que está unido al mundo del órgano y del clave. Oyarzabal cuenta con una larga trayectoria internacional que desde hace años cultiva con una intensa actividad de conciertos en prestigiosos festivales de más de 20 países de Europa, Asia, África y América. Con una versátil perspectiva de la música, Daniel Oyarzabal mantiene en la actualidad una actividad profesional totalmente multidisciplinar y que abarca una impresionante gama de intereses artísticos y educativos.

Como solista de clave y de órgano, su instrumento principal, ha actuado en concierto en los más importantes escenarios de todo el mundo. Cabe destacar su concierto a tres órganos en la Oudekerk de Ámsterdam con Mateo Imbruno y el maestro Gustav Leonhardt. Como continuista de órgano y clave colabora habitualmente con ensembles como La Ritirata, Euskal Barrokensemble, Intonationes y Nereydas, así como con grandes agrupaciones sinfónico corales españolas como la Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta y Coro RTVE, Orquesta Sinfónica de Euskadi y otras muchas.

Natural de Vitoria-Gasteiz, estudió piano y percusión en los conservatorios de su ciudad natal y Bilbao, se graduó cum laude en las especialidades de clave y órgano. Posteriormente se formó con los mejores maestros europeos como: Pierre HantaÏ, Jacques Ogg, Michael Posch, Lars Ulrik Mortensen, Oliver Latry y Michael Radulescu entre otros.

Es el organista principal de la Orquesta Nacional de España, organista de la Catedral de Getafe de Madrid y profesor del Grado en Composición de Músicas Contemporáneas de TAI Escuela Universitaria de Artes de Madrid. Es asimismo coordinador artístico del célebre ciclo de conciertos de órgano “Bach Vermut” del Auditorio Nacional de Música de Madrid, organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM-INAEM).

Desde hace ocho años, trabaja en el desarrollo de su propio método de pedagogía musical para niños de cinco a diez años.

David Sagastume, contratenor

Nacido en Vitoria-Gasteiz en 1972, cursó estudios de violoncello en el Conservatorio Superior de Música Jesús Guridi de la capital alavesa con los profesores Gabriel Negoescu y François Monciero, y obtuvo el Premio Extraordinario en el examen final de esta especialidad; paralelamente realizó estudios de clave, viola de gamba, música de cámara y composición.

Canta de forma habitual con la Capella Reial de Catalunya, bajo la dirección de Jordi Savall, ha participado en diversas producciones como Vespro de la Beata Virgine de Claudio Monteverdi o la Misa en Si menor de J.S. Bach y actúa en diversos festivales y salas de concierto alrededor del mundo con grupos como Los Ministriles de Marsias, Orquesta Barroca de Salamanca, Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Cámara Prusiana, Orchestra of the Age of Enlightement, Concert Français, Café Zimmerman y Netherlands Bach Society bajo la dirección de Gustav Leonhardt y habitualmente con La Grande Chapelle, Les Sacqueboutiers de Toulouse y el Ensemble Gilles Binchois.

Ha realizado numerosa grabaciones para diversos sellos discográficos. Es miembro fundador del grupo Intonationes especializado fundamentalmente en la interpretación del repertorio polifónico hispano de los siglos XVI y XVII.

Programa del concierto

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Praeludium en sol menor, BuxWV 163

Henry Purcell (1659-1695)

Music for a While

Here the deities approve

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata en do mayor, BWV 529

Allegro

Henry Purcell

Ye gente spirits of the air

An Evening Hymn

So ceas’d the rival crew

Johann Sebastian Bach

Pièce d’Orgue, BWV 572

John Blow (1649-1708)

Lovely Selina

Tell me no more

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en do mayor, BWV 531

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Antífona en re menor, HWV 269