Concha Andreu: "El PSOE impulsará la región"

Concha Andreu, candidata a la presidencia de La Rioja, ha lamentado que el Gobierno de Ceniceros “no haya sido capaz de romper el ritmo decadente” de la región cuando el resto de las comunidades autónomas están creciendo a nivel económico y de emprendimiento y asegura que el PSOE “cree en las capacidades de La Rioja y estamos dispuestos a trabajar para impulsar La Rioja”, además ha señalado que “la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja puede ser un instrumento más para relanzar el crecimiento económico, comercial y empresarial de La Rioja”.

La candidata socialista a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha mantenido un encuentro esta mañana con responsables de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, encabezados por su presidente, Jaime García-Calzada.

Los socialistas creen “en el trabajo que puede hacer la Cámara para darle un impulso la vida económica y de crecimiento comercial y empresarial de La Rioja”.

Según todos los datos oficiales y según las previsiones para 2019, la conclusión es que “estamos perdiendo oportunidades mientras otras Comunidades las van aprovechando”.

En la Rioja “llevamos demasiado tiempo con la autocomplacencia y el conformarse con aquello de mejor que la media, pero llevamos tres años a la cola del crecimiento en España y con el pronóstico claro, según CEPREDE, de que seguiremos siendo la última en crecimiento económico este 2019”.

Y mientras tanto regiones uniprovinciales, “sin ser forales y de un tamaño no muy grande” como Murcia, CEPREDE le calcula un crecimiento del 2,9 % por encima de la previsión nacional y nuestra vecina Aragón es una de las regiones “más dinámicas con un 2,5 % de crecimiento de su PIB”.

“No hablo de colores políticos ni de nada por el estilo, hablo de ímpetu, ganas, ideas, ilusión y confianza en una tierra tan llena de posibilidades como La Rioja”, ha dicho.

La candidata socialista no entiende cómo viendo los dos primeros años de legislatura Ceniceros, “la tendencia de declive que llevaba nuestro crecimiento, no hizo nada por innovar, por facilitar la inversión, por atraer negocios alternativos, si es que los tradicionales ya no quieren invertir en La Rioja”.

“No hay impulso por parte del gobierno riojano de Ceniceros, pero yo sigo confiando en las posibilidades de nuestra Comunidad y en el espíritu emprendedor de las riojanas y riojanos, a los que, por cierto, hay que darles todas las facilidades y apoyo para que sus proyectos innovadores se puedan ir desarrollando”, ha dicho.

Entre las propuestas que ha trasladado a la Cámara, Andreu ha reconocido que “a los riojanos nos sobran ideas, pero hay dificultades para plasmarlas en la realidad porque hay muchas dificultades administrativas”. Por ello, “es necesario facilitar esos trámites y cuando estemos en el Gobierno lo vamos a hacer para darles un camino a la gente emprendedora”.

Para finalizar, Andreu ha señalado que la Cámara “nos parece un elemento muy interesante para invertir en formación y asesoramiento empresarial, así como proporcionar servicios de mediación y de arbitraje mercantil, todo enfocado a facilitar el desarrollo e implantación de empresas”.

Por parte del Partido Socialista han asistido a la reunión la candidata socialista a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu; las candidatas socialistas al Congreso y al Senado, María Marrodán y Victoria de Pablo, la candidata del PSOE al ayuntamiento de Logroño, Esmeralda Campos y la secretaria de comercio del PSOE La Rioja, Leticia Bravo.