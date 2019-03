Concha Andreu: “El Gobierno de Ceniceros ha jugado con el viñedo y ha perdido”

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Concha Andreu, acusa al Gobierno regional de mala gestión en el reparto de autorizaciones de viñedo, ya que ha sido incapaz de repartir una sola hectárea en toda la Legislatura.

Según Andreu, de las 360 hectáreas concedidas por Bruselas a La Rioja en 2016 y las 650 de 2017 no se ha repartido ninguna, porque el proceso se paralizó, en 2018, al haberse detectado irregularidades.

La candidata socialista asegura que hay incertidumbre entre jóvenes agricultores del reparto de 2016, que no saben, si comprar planta para hincarla en abril o no, porque no tienen comunicación alguna de la Consejería de Agricultura, y aquellos derechos caducan en junio próximo.

Concha Andreu ha definido la actual situación como de “auténtico caos”.