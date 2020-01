'El cheque Bachillerato' que elimina el Gobierno de La Rioja es "un regalo a los más ricos" según Henar Moreno

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Henar Moreno (IU), ha dicho que no trata de defender estos Presupuestos, que no son los que le hubieran gustado, sino el voto en contra a las enmiendas presentadas por PP y Cs. "Ojalá fueran unos Presupuestos más marxistas y comunistas", ha apuntado esta diputada, quien ha subrayado que, a pesar de las diferencias entre su partido, el PSOE y Podemos, los tres han sido capaces de llegar a acuerdos, algo que no hicieron Cs y PP para tener unos Presupuestos en el último ejercicio, el de 2019, de la pasada legislatura. Ha expresado que, a pesar de que "la principal petición de Cs es que se cuente con ellos para llegar" a acuerdos, a su juicio es "imposible" llegar a un consenso entre la izquierda y la derecha que "representa" la formación naranja. 'El cheque Bachillerato' que elimina el Gobierno de La Rioja a 700 familias es "un regalo para los más ricos", según Henar Moreno.

El Parlamento de La Rioja, con los votos de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto -que integra a IU, Podemos-Equo-, ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos al Proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020. Unas cuentas públicas para el próximo que han sido defendidas en la Cámara riojana por el consejero de Hacienda, Celso González, y que ascienden a 1.569 millones de euros. Ha asegurado que son unos presupuestos para "dar el giro social que necesita la Comunidad", siendo además "honestos, responsables y pensados para las personas".

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE de La Rioja, Raúl Díaz, ha afirmado este lunes que los presupuestos regionales para 2020, elaborados por el Gobierno (PSOE-Podemos), van a hacer "una La Rioja mejor, a pesar" de PP y Ciudadanos (Cs). Díaz ha realizado estas declaraciones en el turno de réplica del debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales, presentadas por PP y Cs.

Para el PSOE, "la derecha está desquiciada y no asume su nueva situación en la oposición", ha preciado Díaz, quien ha subrayado que este lunes se va a "evitar que las derechas dejen sin cuentas para seguir funcionando" al Gobierno. Ha indicado que estos Presupuestos son "honestos" porque han mantenido la premisa del PSOE de "no prometer aquello que no se puede cumplir", y "justos", ya que "acaban con el modelo de discriminación del PP a base de subvencionar solo a los que fueran de su cuenta". Además, estas cuentas con "responsables" por la "filosofía que ha implicado en ellos" el consejero de Hacienda, Celso González, quien ha cumplido su promesa de que los iba a tener listos antes de los cien días de Gobierno.

"Estos Presupuestos sirven para cimentar las bases de un nuevo Gobierno para un cambio de modelo porque son unas cuentas eminentemente liberales, que se rebelan contra el prejuicio de que en La Rioja todo estaba hecho, escrito y predeterminado por el PP", ha remarcado. Ha precisado que estos Presupuestos "no rechazan la iniciativa privada en ningún ámbito, pero garantizan que las personas, con independencia de su poder adquisitivo, puedan acceder a la educación y la sanidad".