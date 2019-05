Cerrarán las urnas el 26-M y comenzaremos a descorrer levemente la cortinilla del futuro político en La Rioja

Nadie respira con alivio. Seguimos en campaña electoral, son días de tensiones en plena batalla, ya habrá tiempo para recobrar algo de tranquilidad. Según la formación política, unos sugieren una etapa de bonanza, otros ven la tormenta. No faltan los más prudentes, pisan tierra y los que con una fuerte dosis de optimismo, prefieren apostar por la falta de realismo. Cuando cierren las urnas el 26-M, en apenas días, comenzaremos a descorrer levemente la cortinilla del futuro político en La Rioja. Hoy martes, y a pesar de las caras de cansancio de las candidatas y candidatos riojanos, es bueno recordar que en política no existen los tiempos muertos, no hay descansos, no se puede parar el cronometro y llega ya el domingo 26 de mayo que parece estar llamado a convertirse en una fecha clave por el inicio de una etapa que va a necesitar de muchas más horas de trabajo político previo. Se necesitarán ayudas parlamentarias para formar Gobierno y asegurar la futura estabilidad del Ejecutivo. En los Ayuntamientos lo mismo. Quizá lo que en estos momentos más preocupe. Lo que está claro, es que cuando comience el próximo lunes las cosas habrán cambiado. Serán ciertamente diferentes. Esa noche, de madrugada y al teléfono comenzará la primera lectura de un cambio de cromos, las negociaciones, los rumores y los secretismos. Ese proceso de conversaciones y de contactos con una actitud prudente y discreta. De momento silencio, aunque habrá que preparar el momento para los gestos claros.