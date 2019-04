Casado lamenta "el gran desgaste" que Sánchez ha causado a las instituciones públicas tras haber usado TVE

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho este viernes en Alfaro (La Rioja) que “Pedro Sánchez solo acierta cuando rectifica”. “Sánchez no quería dar la cara y se ha visto obligado a rectificar”, ha explicado Casado sobre la rectificación del jefe del Ejecutivo, en esta ocasión sobre los debates electorales en televisión. Casado, además, apuntaba que “como le suele pasar en materia económica, de seguridad y de política internacional en esta legislatura, Sánchez sólo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estábamos pidiendo, que es dar la cara y permitir a los españoles que vean qué proyecto tiene, qué alianzas tiene o qué balance de gestión hace de estos nueve meses de gobierno”, ha señalado.

“Por eso ha tenido que ir al final a los dos debates que proponíamos y que ya habíamos acordado”, ha continuado explicando Casado, que ha lamentado “el gran desgaste causado a las instituciones públicas” por el jefe del Ejecutivo a lo largo de esta legislatura. “Sánchez ha creado una división tremenda en RTVE”, ha lamentado, “igual que ha desprestigiado el CIS, igual que ha desprestigiado la Diputación Permanente con sus Reales Decretos-Ley e igual que ha desprestigiado todo lo que ha ido tocando en el uso de la instrumentalización partidista para su propio beneficio electoral”.

“Y ahora que ha dicho que no le quedaba más remedio que debatir”, refiriéndose a las últimas palabras de Sánchez sobre los debates electorales, “yo digo que los españoles sí tenemos otro remedio en estas elecciones para no sufrirle otros cuatro años: votar a la única alternativa que puede garantizar que Sánchez y sus socios salgan de La Moncloa, votar al PP”. “El remedio es dejar muy claro que optimizamos los votos en esa opción”, ha añadido, “que vayamos a ese voto constitucionalista, a ese voto seguro, a ese voto que respeta la ley y que no quiere que manden los de siempre: los comunistas, los independentistas y los batasunos”.

Casado también ha hecho público su ambicioso plan para la industria del motor si es elegido presidente del Gobierno y que forma parte, ha explicado, de “la agenda en positivo” del PP para España, que integran, a su vez, la revolución fiscal, las ayudas a los autónomos, la reforma educativa y otra larga serie de medidas y planes reformistas propuestos por su formación en esta campaña.

“La ministra de Transición Ecológica dijo que había que suprimir el diésel”, ha recordado Casado, que ha replicado que cuando presida el Gobierno “no prohibiremos los coches diésel, ni subiremos los impuestos un 31% a 17 millones de conductores -unos 1000 euros al año-, como propone Sánchez”. “Reduciremos la contaminación ayudando a renovar la flota y extendiendo los puntos de carga eléctrica, no destruyendo miles de empleos”, ha concluido.