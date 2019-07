La carta abierta del diputado socialista Juan Cuatrecasas a Raquel Romero

Concha Andreu tiene una nueva oportunidad por delante. Están siendo éstas unas horas muy intensas.

Seguro que hay cruce de llamadas. A Raquel Romero le tienen que estar pitando los oídos. Son muchas las voces que le piden el apoyo a la candidata socialista.

Como ejemplo, la carta abierta que ha publicado en Facebook el diputado en Madrid del PSOE riojano, Juan Cuatrecasas: “Es preciso que de aquí a mañana uséis la capacidad de reflexión, que utilicéis de un modo responsable vuestro escaño en el Parlamento de La Rioja”, escribe el socialista.

“Empeñaros en la negativa sería incendiar la legitimidad, la razón y la esperanza de muchas personas. Sería dar un paso atrás de imprevisibles consecuencias”.

El socialista termina diciendo que “Hay que escuchar a la cabeza pero dejar hablar al corazón. No hay mejor manera de rectificar. Mañana es el futuro de La Rioja, piensa en ello”, le dice a la diputada de Podemos en esta carta.

A continuación pueden leer la carta que Juan Cuatrecasas ha publicado en Facebook.

Carta abierta a Raquel Romero.

Es verdad que no nos conocemos en persona, es cierto que soy de los que prefieren omitir juicios de valor personales sin haber podido compartir minutos mutuos de tiempo delante de una copa de vino o un café. En política además los juicios personales no deben tener espacio. Es preferible dejarlos al margen del cambio racional de impresiones, lo que algunos denominan debate y puesta en común. No te escribo como político y sí como persona. Muchas y muchos conocen mi inquebrantable defensa de los derechos de la infancia, que por motivos personales ocupan un espacio reivindicativo prioritario desde que en el pasado tuve que defenderlos desde el plano individual de inicio y después desde el general. Me consta que en Unidas Podemos es un asunto de calado como lo es en el Partido Socialista. Me consta que hemos dado pasos juntos en defensa de este y otros asuntos de enorme gravedad social. Me consta que es la izquierda de este país quien mueve siempre ficha cuando de derechos se trata.

Disculparás que te diga que no entiendo tu obcecación ahora en negar la presidencia del gobierno de La Rioja a Concha Andreu, mujer abierta a potenciar la cobertura pública de los más vulnerables, el reconocimiento de las víctimas de nuestra comunidad autónoma y su reparación, mujer comprometida con la lucha contra la pobreza infantil, contra la violencia de género, con una futura Ley de Protección a la Infancia, con el colectivo LGTBI.

No entiendo que tú y los tuyos neguéis la mayor en beneficio de quienes siempre ponen palos en la rueda de tan nobles y humanas reivindicaciones. Pero lo que debe preocuparte es que además de mi, la mayor parte de las riojanas y riojanos tampoco lo entiendan. Este registro se palpa a pie de calle. Solo hay que poner la oreja. Es una oportunidad única para La Rioja. Es una ocasión histórica de ganar terreno para todas las causas sociales, para esos derechos que a otras opciones les preocupan y ocupan bastante menos que a nosotras y nosotros. O al menos no les resultan prioritarias.

Es evidente que tu negativa es un retroceso lamentable para todas y todos las y los que llevamos años luchando a brazo partido por lograr avances en los derechos sociales y por ende también en la justicia social.

Además os queremos empujando, porque todo impulso es bienvenido. Queremos que sigáis sumando y no restando. Es preciso que de aquí a mañana uséis la capacidad de reflexión, que utilicéis de un modo responsable vuestro escaño en el Parlamento de La Rioja y que en definitiva suméis porque nadie desde el progresismo y la defensa de los derechos sociales, entendería una negativa tristemente histórica que pondría el poder al alcance de teorías egoístas hacia los más vulnerables de nuestra sociedad. Es un instante, un momento y luego llega la luz. Raquel haced buen uso de vuestro nombre, Unidas Podemos. De esa unión y sin olvidar, por supuesto, a Izquierda Unida, daremos grandes pasos hacia delante.

Tan poderosa es la luz de la unidad que puede iluminar el mundo entero. Solo espero que de aquí a mañana logréis a través de una responsable y serena reflexión sumaros al cambio dando vuestra confianza, como ya lo hicieron la mayor parte de riojanas y riojanos en las urnas, a Concha Andreu.

Empeñaros en la negativa sería incendiar la legitimidad, la razón y la esperanza de muchas personas. Sería dar un paso atrás de imprevisibles consecuencias.

Rigor, Ilusión y Generosidad.

Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón. Deja que tu corazón hable. No hay mejor manera de rectificar.

Mañana es el futuro de La Rioja, piensa en ello. Piensa en ello.