Las candidatas y los candidatos en La Rioja, sobran políticos segundones

La campaña electoral va llegando a su final y para alguna candidata o candidato sé que ha sido una campaña larga e intensa, con semanas y semanas de kilómetros recorridos y actos políticos celebrados. Ahora llegará Mayo, y abril nos deja ejemplos a seguir por otros candidatos o candidatas de sus propios partidos o de los contrarios que debieran tomarlos como referencia, por lo que es jugársela personal y políticamente, referencias de lo que es dar el nivel y el tono de su capacidad para articular un futuro demostrando que saben lo que tienen entre manos. He visto a quien sabe cuál es el camino y, sobre todo, a quien demuestra que conoce los mecanismos y resortes para controlar una campaña electoral. El día a día político necesita buenos protagonistas, que asuman las dificultades que te colocan como candidato o candidata entre la espada y la pared, con sentido común, que viven la política, que saben trabajar, hacer ruido, e incluso que buscan siempre ese primer plano. Sobran los políticos segundones que solo quieren salir en la foto pero que carecen de ese plus de valentía que lleva incorporado presentarse a las elecciones en una lista por cualquiera de los partidos que concurren a unas elecciones. No trato de aburrir aquí con un largo discurso de evidencias diarias. Se trata de reconocer a algunas candidatas y candidatos que encabezan o aparecen en las distintas listas electorales y que son una buena referencia, que se lo trabajan con valor. Ejemplos de valentía y que sin duda moverán a muchos riojanos o riojanas en las Elecciones Generales, o próximas Autonómicas, Municipales y Europeas.