Un buen desayuno a la espera "de los mejores resultados de la historia del PR"

El cansancio pesa ya en el rostro de los políticos pero hoy la sonrisa de los candidatos regionalistas es más que evidente.

Han querido hacer balance de campaña con un café y un zumo de naranja en la mano. Desayuno completo con los medios de comunicación en un hotel logroñés en el que han recordado cuáles son sus principales diferencias con el resto de candidatos. Insisten en que ellos molestarán en Madrid para defender los intereses de La Rioja. Julio Revuelta ha conducido la furgoneta electoral y ha sumado ya más de 4.000 km. Ha recibido, explica, cariño e ilusión y con todo eso en la maleta, el PR espera los mejores resultados de su historia.

El candidato a la Alcaldía de Logroño ha repasado algunas de las propuestas del PR para la capital riojana. Rubén Antoñanzas dice que lo que le diferencia con otros candidatos es que el PR ha explicado cómo va a hacer cada cosa concreta que propone.

Rubén Antoñanzas ha destacado que “la campaña del Partido Riojano, con el lema 'Mira de cerca' ha sido un guiño a los riojanos para que miren de cerca a su ciudad, a su pueblo, a su valle, a su barrio, como hacemos nosotros”. En su opinión, “nuestro programa es cien por cien riojano y se ha hecho durante meses de escucha a nuestros vecinos, porque nos parecía muy importante que los logroñeses nos hicieran llegar las ideas más destacadas de su barrio”.

El candidato a la Alcaldía de Logroño cree que ha habido una gran diferencia entre las propuestas de esta campaña del Partido Riojano y de otros partidos: “El resto de candidatos se ha limitado a lanzar propuestas, pero se han olvidado de decir cómo se van a llevar a cabo”. Sin embargo, a su juicio, “nosotros hemos ido a las cuestiones concretas, nuestro programa electoral presenta notables diferencias respecto a otros partidos en materia de movilidad, de peatonalización de calles, del modelo del pago del soterramiento, de la dinamización del comercio, etc. porque a nosotros nos interesa únicamente la defensa de los intereses de Logroño”.

Por su parte, Julio Revuelta ha querido agradecer “el trabajo de los medios de comunicación y la cercanía que da el contacto con las personas de todos los pueblos que hemos visitado con nuestra furgoneta porque detrás de cada uno de los riojanos hay propuestas y ganas de trabajar y eso es lo que tenemos que hacer también los políticos, nosotros pensamos que a la política se viene a hacer cosas y a solucionar problemas”.

Revuelta, cree que “ahora La Rioja está peor que antes porque los partidos nacionales, que antes pedían cosas en campaña para luego olvidarse una vez en el Gobierno, ahora ya ni las piden, para que luego nadie les pueda echar en cara que no las han realizado”. A su juicio, “todos los partidos están de acuerdo en no molestar a sus centrales de Madrid, pero el Partido Riojano va a hacer justo lo contrario; nos tienen que mirar de cerca en Madrid”.

El candidato al Parlamento ha recordado que “los partidos nacionales se pasan la pelota unos a otros reprochándose incumplimientos, sin resolver nada, el Partido Riojano no quiere papeles ni promesas, quiere obras que se hagan realidad”. En ese sentido, Revuelta ha concretado que “nosotros buscamos que se mejoren las infraestructuras, el trazado ferroviario y que a La Rioja lleguen trenes, porque de ello depende, en buena parte, nuestro futuro”. También ha reclamado financiación en materia de dependencia.

Revuelta ha insistido en que “existe una gran diferencia entre un partido, el Partido Riojano, que es el único que de verdad defiende los intereses de La Rioja, y otros cinco partidos nacionales, que no plantean ninguna exigencia para no molestar a sus sedes en Madrid o Barcelona”. El candidato al Parlamento está convencido de que “La Rioja está en una situación delicadísima y ahora nos lo jugamos todo, no podemos seguir cuatro años más sin que pase absolutamente nada en nuestro Parlamento”. Por ello, ha aseverado Revuelta, “si los riojanos nos dan su confianza, La Rioja tendrá un futuro y será escuchada en Madrid”.

Saben que, probablemente, la madrugada del domingo al lunes habrá que empezar a hablar de pactos. Los candidatos regionalistas no tienen problema en hablar con casi nadie porque, según explican, los riojanos por encima de derechas o izquierdas son RIOJANOS.