Bengoa: "si en algo coinciden las encuestas es en que el Partido Popular crece"

"El Partido Popular no trabaja para ganar las encuestas. Trabaja para ganar las elecciones". Así de categórico se ha mostrado en los micrófonos de Cope el Coordinador General del Partido Popular en La Rioja, Diego Bengoa, a nuestra pregunta sobre si la encuesta de 'Gad 3' publicada ayer por 'Diario La Rioja', que concede una holgada victoria al PSOE en las autonómicas del próximo domingo, condiciona o no la última semana de campaña de los populares.

"También hubo una encuesta regional en el año 2011 que nos daba 12 concejales en Logroño y, al final, conseguimos 17 logrando la mayoría absoluta. Por eso, todas esas cosas hay que ponerlas entre alfileres y seguir trabajando igual", ha confesado Bengoa, al tiempo que recordaba "la eficacia del PP" en políticas sociales y económicas "que han permitido mejorar la calidad de vida de los riojanos en los últimos años".

"Encuestas hay muchas", ha dicho el coordinador general de los populares riojanos, "unas se publican y otras no, pero si en algo coinciden todas es en que el Partido Popular crece. No se pueden comparar las generales con las autonómicas y municipales porque el PP ha presentado 163 listas municipales con gente auténtica de cada uno de los pueblos, y no como esas 60 del Partido Socialista que están formadas por paracaidistas que no se lo toman en serio".

Bengoa ha recordado en Cope que La Rioja "es de centro derecha, tal y como demostraron las últimas elecciones generales con un 53,7% del total de los votos, y por eso tenemos que aglutinar todo ese potencial en torno al Partido Popular para contener al Gobierno de Pedro Sánchez, que no hace sino castigar a La Rioja en los Presupuestos Generales del Estado".

Sobre la posibilidad de pactos poselectorales, Bengoa ha subrayado que su partido ha demostrado ser capaz de "llegar a acuerdos y dialogar con todo el mundo. El presidente Ceniceros es un ejemplo de ello. Y si a partir del lunes nos tenemos que sentar a hablar, lo haremos".