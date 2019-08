Baena (Cs) asegura que el PSOE "se ha tirado de cabeza a los brazos de los populistas"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en La Rioja, Pablo Baena, ha asegurado este martes que el PSOE se "ha dejado chantajear" por "los populistas", que "les han sacado lo que querían" para tener "un Gobierno a cualquier precio". Baena ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.

La Consejería de Participación, Derechos Humanos y Cooperación que gestionará Podemos como parte del acuerdo con el PSOE para un Gobierno de coalición "va a servir para que participen del chiringuito", ha remarcado Baena. Ha calificado el discurso que ofreció ayer Andreu en la primera sesión de este debate de "gigantesca cortina de humo" e, "incluso, cursi", que utilizó para "ocultar los sillones y cargos, que es lo único que han estado negociando este último mes con Podemos".

"Vaya tropa, vaya Gobierno que van montar todos ustedes, un Gobierno a cualquier precio, en el que les importa todo un comino, incluso lo que opinen uno de los otros, aunque vayan a compartir Consejo de Gobierno", ha subrayado Baena, quien ha recordado que su grupo no apoyará a la candidatura socialista. Ha asegurado que Andreu "se ha tirado de cabeza a los brazos de los populistas" porque "no ha querido ni siquiera hablar" con Cs, así que "tuvo la oportunidad de buscar la moderación con una fuerza liberal y progresista y no quiso ni valorarlo".

"Se han equivocado señores socialistas, con ese cordón se acaban de atar a la izquierda menos progresista que hay en este país" porque "el comunismo no tiene nada de progresista", ha remarcado Baena, quien ha señalado que el modelo de comunidad de Andreu es "una comunidad sectaria".