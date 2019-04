¿Y ahora en el Partido Popular de La Rioja, qué?

Pasadas las Elecciones Generales del 28-A, sobre el Partido Popular de La Rioja se abren muchos y diversos interrogantes. Con las Elecciones Autonómicas, Municipales y Europeas en el horizonte, el ambiente entre los populares riojanos es hoy de inestabilidad acompañada por cierta ansiedad. Los comicios generales no han sido un buen sedante para los nerviosos, y la piedra de toque es significativa. Los resultados, guste o no guste, son susceptibles de críticas y sugerencias. Lo que parece indiscutible es que el Partido Popular de La Rioja tenía una agenda, que ha sido dinamitada por la complicada situación de los resultados. Tenían medidos sus movimientos, y quizá ya no coinciden con la realidad de la cosas. Ahora las previsiones para mayo están patas arriba, aunque, dicen algunos, que es una oportunidad para demostrar capacidad de reacción y frescura. Creo que una de las virtudes imprescindibles en un político es saber cambiar el paso, cuando las circunstancias no son las adecuadas. Cuando tienen sus planes y esos planes se desbaratan. Sabio es aceptar las derrotas y sobre todo actuar con más personalidad y también de una manera más efectiva y completa. El 28-A no ha sido un balón de oxígeno para los populares riojanos y de cara a Mayo se necesita algo más que un reajuste. El peligro de no afrontar la realidad es que se puede malograr otro resultado y con este panorama, en el PP hoy se respira inquietud. Hoy nadie se mueve, todos esperan un gesto necesario, una reacción. El 28-A se ha convertido en una auténtica pesadilla y no es una exageración. En fin, unos resultados muy duros.