Estamos donde estamos, es ya 28 de mayo y este último mes no ha tenido desperdicio desde el punto de vista político en La Rioja. Las entregas han sido para todos los gustos. Para empezar, tenemos al Partido Popular de La Rioja desconcertado, se le ha complicado la vida, hay lo que hay en cuanto a los resultados electorales, y parece un buen momento para la reflexión. Los silencios, los enigmas, las miradas de compasión, la resignación. Así es en ocasiones la política con sus tiempos de turbulencias. Pero las tensiones se amplifican cuando hay división, cuando no todos han seguido el mismo guión y ahora las lecturas, los análisis tienen diferentes esquemas sobre el origen de los problemas, de los motivos que han supuesto perder las elecciones. La realidad es que las cosas no han salido bien, y por ello hoy las críticas lógicamente se escuchan. Eso es humano y nadie debiera asombrarse por ello. Las derrotas hay que asimilarlas y asumirlas. Pero tiene toda la pinta de que internamente se seguirá hablando durante mucho tiempo sobre si el origen está en las fisuras, por la necesidad urgente de unos y otros de encontrar culpables como la solución a los problemas. ¿Es ahí donde hay que llegar?.