Pablo Marín da la Copa del Rey a la Real Sociedad en un fin de semana de gloria para el deporte riojano

El deporte riojano ha vivido un fin de semana de grandes emociones, con un nombre propio que resuena con fuerza: Pablo Marín. El futbolista logroñés, hijo del histórico jugador del Club Deportivo Logroñés Fernando Marín, se ha convertido en el héroe de la Real Sociedad al anotar con una tranquilidad pasmosa el penalti definitivo que ha dado la Copa del Rey al conjunto donostiarra en la final disputada en La Cartuja de Sevilla frente al Atlético de Madrid. Su gol desató la euforia en el equipo y selló un título histórico.

Lejos del fútbol, el protagonismo ha sido para las 11.500 mujeres que este domingo han teñido de rosa las calles de la capital riojana en la tradicional Carrera de la Mujer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Un evento que, un año más, ha combinado deporte y solidaridad en una jornada festiva y reivindicativa.

Darío y Zabala imponen su ley en el manomanista

En los frontones, el fin de semana ha dejado una actuación soberbia de Darío Gómez. El pelotari de Ezcaray ha conseguido una victoria contundente por 22-8 ante Jokin Altuna, un rival al que nunca antes había ganado en el mano a mano. Darío ha dominado el encuentro de principio a fin, mostrando una gran superioridad y dejando claro su excelente estado de forma. "Desde el principio me encontraba bien, me encontraba con chispa", ha afirmado el riojano, aunque ha reconocido haber pasado un bache físico a mitad del partido.

A pesar de sumar su segunda victoria, el de Ezcaray todavía no tiene asegurada la clasificación para semifinales, por lo que deberá esperar al tercer partido. Por su parte, Javier Zabala también ha sumado su primer punto en el campeonato al vencer a Peña por 22-17 en un partido muy sufrido. El riojano ha necesitado una tacada final de diez tantos para llevarse un triunfo que él mismo ha calificado como agridulce por sus sensaciones en la cancha.

Tenía un revuelto en la tripa, no me dejaba soltar a sudar y estar un poco más relajado" Javier Zabala

Zabala ha confesado no haber tenido "buena sensación" durante el calentamiento. "Tenía un revuelto en la tripa, no me dejaba soltar a sudar y estar un poco más relajado", ha explicado el pelotari, que pese a todo se ha mostrado "contento por el punto".

Victorias y derrotas en las canchas

En balonmano,liga ASOBAL el Dicorpebal Logroño La Rioja ha logrado una brillante victoria en la Liga Asobal tras imponerse por 28-33 al Caserío en Ciudad Real. El equipo dirigido por Miguel Ángel Velasco suma ya 36 puntos y se mantiene en la segunda posición en la clasificación. El técnico ha destacado la capacidad de sufrimiento del equipo en la primera parte y una gran segunda mitad donde han sido "muy superiores".

La nota negativa en balonmano la ha puesto el Grafometal Sporting La Rioja, que ha caído en casa por 22-25 ante el Porriño en la última jornada de la liga regular. A pesar de la derrota, las de Luismi Ascobe han completado una magnífica temporada y ya están clasificadas para disputar el playoff por el título, donde se enfrentarán al potente Bera Bera.

El baloncesto riojano ha vivido un fin de semana espectacular. En la Liga Challenge femenina, el Bosonit Unibasket ha conseguido una victoria crucial por 64-61 ante el Celta, lo que le permite meterse de lleno en la lucha por el playoff. En Segunda FEB, el Reina Proteinas Clavijo ha sellado su pase al playoff de ascenso al ganar 88-91 en la cancha del Baloncesto La Leonesa, mientras que el Logrobasket ha logrado la permanencia de forma agónica tras perder por solo cuatro puntos ante el Jaén.

Cara y cruz en el fútbol de Segunda RFEF

En la Segunda RFEF, la SD Logroñés ha roto su mala racha con una victoria agónica gracias a un gol de Ayensa en el minuto 93. El equipo no sumaba tres puntos desde el pasado mes de diciembre y este triunfo le permite situarse a cuatro puntos de la salvación. Por otro lado, la UD Logroñés ha dado un paso atrás en sus aspiraciones al empatar a uno contra el Beasain, un rival en puestos de descenso.

El derbi riojano en La Molineta se ha saldado con victoria del Alfaro por 2-1 sobre el Náxara. A pesar de estar ya descendido, el Alfaro ha competido con orgullo, mientras que el Náxara se mantiene fuera del descenso, pero necesitará ganar en las dos jornadas restantes para asegurar la categoría. La próxima jornada depara un duelo clave para el Náxara contra el Beasain y otro derbi, esta vez entre el Alfaro y la SD Logroñés, que necesita la victoria de forma imperiosa.