Nacho Arbués revive la agónica salvación del Logrobasket: "Se decide una temporada en segundos"

El baloncesto riojano vive un fin de semana de emociones. Mientras se espera para conocer el rival del Bosonit Unibasket en la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge, ya se sabe que el Reina Proteinas Clavijo se medirá al Spanish Basketball Academy. El primer encuentro será en el Palacio de los Deportes de Logroño este sábado a las 20:30 horas.

Pero la gran noticia la protagoniza el Logrobasket Logi 7, que ha conseguido una salvación agónica pasando de las lágrimas a la risa en apenas seis segundos. El equipo riojano certificó su permanencia en Jaén tras perder por cuatro puntos, cuando el límite era una derrota por cinco. Su entrenador, Nacho Arbués, ha repasado las claves de un final de temporada de infarto.

Una temporada en un segundo

Revivir esos momentos no es fácil, ni siquiera sabiendo el desenlace. "Cuando nos anotan ese triple y pedimos tiempo muerto, me puse bastante nervioso, y eso que ya sabía cuál había sido el resultado", confiesa Arbués. El técnico destaca la capacidad de su equipo, que ha vivido muchos finales igualados. "La fortuna, que igual nos faltó otros días, pues la tuvimos", admite, pero subraya que "los jugadores la buscan". El equipo llegó a ir 12 abajo en el último cuarto, pero sus jugadores "sacaron el corazón y al final obtuvieron el premio".

La tensión de esos últimos segundos condensa el trabajo de todo un año. Un familiar se lo recordaba al técnico: "Me decía, 'madre mía, Nacho, al final se decide una temporada en 4 segundos'". Arbués ha afirmado que "no es un partido, es una temporada y es una permanencia con todo lo que implica", comparando la situación con los penaltis de una final de fútbol. "Al final es un cara o cruz, y es lo que tiene el deporte, que también por eso nos engancha", añade.

Al final se decide una temporada en 4 segundos" Nacho Arbués

Una montaña rusa con final feliz

La temporada del Logrobasket ha sido una montaña rusa, capaz de competir con el líder y, una semana después, sufrir contra un rival directo. "Ha sido un poco la tónica de este año", reconoce el entrenador. Arbués cree que al equipo le ha faltado "la mentalidad de matar partidos", lo que les ha llevado a esa situación límite en Jaén, donde "había que ganar por lo civil o por lo criminal, y fue por lo criminal".

Echando la vista atrás, el técnico admite que, con un balance de 1-9 y siendo últimos, "firmas salvar el playout". Aunque sus expectativas al inicio de temporada eran mayores, Arbués es realista: "La competición te pone en su sitio, y nuestro sitio ha sido salvarnos sobre la bocina". El objetivo está cumplido y ahora toca descansar. "Llevaba unos meses durmiendo muy mal, y te puedo decir que del domingo al lunes dormí de puta madre", confiesa con alivio.

Llevaba unos meses durmiendo muy mal, y te puedo decir que del domingo al lunes dormí de puta madre"

El futuro del proyecto

A pesar del alivio, en el club ya se piensa en el futuro. "Ya llevamos tiempo" planificando, asegura Nacho. El siguiente paso es una reunión con la dirección deportiva para "ver las cosas que tenemos anotadas y que se pueden mejorar". Con la plaza en la categoría asegurada, es el momento de "buscar esos apoyos económicos que siempre son necesarios" y hacer "autocrítica" para seguir creciendo.

Sobre su continuidad, Nacho Arbués prefiere ser cauto. "Aún no he hablado con el club", señala. Antes, tiene que hablar con su "agente, que es mi mujer, que es la más complicada". Sin embargo, su compromiso es total: "Sea lo que sea, yo formaré parte del club en el futuro, si no es como entrenador, donde me necesiten".