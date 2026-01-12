Marcadores deportivos del fin de semana en las principales competiciones
Escucha la crónica deportiva del fin de semana en La Rioja
Logroño - Publicado el
1 min lectura9:35 min escucha
Temas relacionados
"¿Dónde está toda la solidaridad con las mujeres iraníes que están llevando voz cantante en esta revuelta permanente, jugándose la vida todas ellas?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h