XXXV Regata Dia del Poble de Menorca

Las doce embarcaciones que participaron en la XXXV edición de la Regata del Día del Poble de Menorca el pasado fin de semana navegaron dando la vuelta completa a la isla de Menorca en dos jornadas y se encontraron con unas condiciones completamente distintas cada día.

El pasado sábado el comité de regatas dio la salida a la regata en la bocana del puerto de Mahón tan pronto como se hubo establecido algo de viento –que fue rumbo del 225º y de intensidad media- conocedor de la larga jornada de navegación que tenían por delante los regatistas al tener la prueba del día llegada en la bocana del puerto de Ciutadella después de navegar la costa sur de Menorca.

El día fue exigente para los cruceros de los clubes de Mahón, Ciutadella, Villacarlos y Fornells, que se inscribieron en la regata. Se navegó en ceñida pura desde la salida en Mahón hasta doblar el cabo de Artrutx, ya cerca de Ciutadella. El viento fue rolando progresivamente de las 225 iniciales hasta el 270, aproximadamente; y bajando en intensidad a medida que la flota avanzaba por la costa sur de la isla.

Desde la salida los barcos más rápidos ocuparon la cabeza de la flota. El Chica Txeca y el Wanderlust tuvieron su particular duelo de bordadas durante toda la ceñida en la cabeza de la prueba. Al llegar los primeros barcos al faro de Artrutx el viento roló a sur y cayó mucho en intensidad; y, en consecuencia, el tramo final hasta el puerto de Ciutadella se complicó mucho. Los barcos que navegaban en cabeza Chica Txeca, Wanderlust y Alba III, y la mayoría de los que los seguían, entre ellos el Va Bien, La Boheme II y el Foraster IV optaron por navegar la popa cerca de la costa, mientras que otros barcos como el Chicory, Nonius, Bon Vent y Llamp II navegaron algo más alejados de ella. Esta decisión resultó crucial en la clasificación de la jornada. El Chicory de Xavi Cardell obtuvo grandes rendimientos de su decisión, navegó con mejor viento que los demás y ganó la prueba del día. Le siguieron en la clasificación el Alba III de Carlos Pons Vidal y el Chica Txeca, de Toni Pons Faner.

El parte meteorológico del domingo ya hacía prever que las cosas iban a ser diferentes, y vaya si lo fueron. De navegar la plácida ceñida con vientos medios del sábado se pasó a navegar una popa con viento duro en una prueba que llevaría a los barcos desde el puerto de Ciutadella al de Mahón navegando por la costa norte de Menorca.

El comité dio la salida en la bocana del puerto de Ciutadella (poniente de Menorca), donde había un viento establecido con rumbo del 225º (SO), con intensidad de unos 15 nudos y con las típicas y enormes olas que se levantan en la bahía de Ciutadella en esas condiciones. Las embarcaciones pusieron proa hacia la costa norte de la isla. Después de un corto tramo de ceñida pronto se empezaron a ver los spinakers, que las tripulaciones izaban para aprovechar el viento que, primero de través, luego de aleta y finalmente de popa redonda; les impulsaría hasta la llegada en Mahón. Estas condiciones permitieron planear las olas, gozando cada milla que se avanzaba. Las puntas de velocidad que cada barco se esforzaba en conseguir y mejorar con cada ola eran un reto particular. La jornada fue rapidísima. El Chica Txeca navegó en cabeza prácticamente desde el comienzo de la popa seguido del Va Bien, el Alba III y La Boheme II. Las duras condiciones en que se navegó ocasionaron alguna que otra rotura de material, pero sin consecuencias ni daños personales para ningún participante en esta divertidísima regata. El viento fue rolando progresivamente a la derecha desde el 225º iniciales hasta ser del 315º (NO), cuando los barcos llegaron a s´Esperó; también subió en intensidad hasta los 20 nudos. La entrada al puerto de Mahón para ir a cruzar la línea de llegada situada frente al Club Marítimo se navegó en ceñida cerrada que resultó de lo más plástica para quien pudo verla. Esta prueba la ganó el Xarxet II de Joan Pons Riera seguido del Chica Txeca de Toni Pons y del Va Bien de Pere Triay.

La clasificación conjunta de los dos días de regata, el trofeo del Día del Poble de Menorca, se lo adjudicó el Chica Txeca de Toni Pons Faner seguido del Alba III de Carlos Pons Vidal y del Va Bien de Pere Triay Humbert.