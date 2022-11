Vueling mantendra la ruta directa entre Menorca y Londres durante todo el invierno

La ruta directa entre Menorca y Londres que Vueling mantendrá durante todo el invierno ha sido la protagonista del último acto de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca en la World Travel Market de Londres. La FFTM y la compañía han compartido una comida con unos veinte periodistas e influencers británicos para promocionar la isla como destino atractivo para disfrutarla los 365 días del año. La directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos del Consell Insular de Menorca, Laura Ruiz, y el director de Network Strategy & Long Term Planning de Vueling , Jordi Pla, han sido los anfitriones de este encuentro.

En su intervención, la directora insular de Promoción Turística ha destacado “la importancia de que compañías como Vueling hagan una apuesta por nuestra isla también en otoño e invierno y mantengan todo el año la conexión directa en rutas como la de Menorca-Londres”. Laura Ruiz ha señalado que el compromiso de Vueling con Menorca contribuye a avanzar hacia la desestacionalización y la redistribución de los flujos de visitantes a lo largo de todo el año de un destino que "se prueba y se vive los 365 días". En este encuentro con periodistas e influenciadores, la directora insular ha recordado las diferentes experiencias que ofrece la isla fuera de temporada alta en apenas un trayecto de dos horas en avión: practicar deportes relacionados con la naturaleza, especialmente los vinculados al Camino de Caballos; disfrutar de la gastronomía isleña; vivir experiencias Made in Menorca, descubrir los oficios y productos locales; adentrarse en la milenaria cultura talayótica o, simplemente, dejarse llevar por el ritmo sosegado en una isla que en 2023 celebra los 30 años como Reserva de Biosfera.

Por su parte, el representante de Vueling, Jordi Pla, ha explicado que el mantenimiento en invierno de la ruta directa Londres-Gatwick con Menorca, que se inició el pasado abril, responde al compromiso de la compañía aérea por promover la conectividad de las Islas Baleares y, en especial, "con una isla que es un mercado clave para nuestras operaciones". Vueling y Menorca comparten el firme compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, ha asegurado Pla, recordando que la compañía está suscrita en el programa Flight Path Net Zero de IAG y forma parte del primer grupo de líneas aéreas del mundo que quiere conseguir cero emisiones limpias de carbono en 2050.

Todos los asistentes a esta comida han conocido los atributos que han hecho que Menorca ostente al mandato como Región Europea de la Gastronomía 2022 por parte del IGCAT, y han recibido un lote de producto local como obsequio. Por parte de Vueling, han recibido un billete doble para viajar a Menorca entre los meses de noviembre a junio, ofreciéndoles la posibilidad de conocer el destino fuera de temporada alta. Entre los participantes a estos eventos estaban profesionales y blogueros del periodismo de viajes y gastronómico, como la galardonada fundadora del portal Inside The Travel Lab , y escritores de medios como The Times , The Guardian , The Daily Telegraph , National Geographic , BBC Travel, The Caterer , The Travel Magazine, de los blogs loveFOOD y loveEXPLORING , o de la editorial Bradt Travel Guides , entre otros.