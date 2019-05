VOX promete una rebaja del 10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Proponen la venta Can Saura con el objetivo de reducir gasto y acabar de una vez con este capricho de la izquierda y ese inmueble infrautilizado.

Dice Antoni Camps de Vox Menorca: "Haremos una profunda revisión y análisis de los gastos municipales para acabar con el despilfarro y los gastos caprichosos".

Ciutadella sufre una presión fiscal muy elevada. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la columna vertebral de los ingresos municipales, es claramente excesivo. Supone una losa muy pesada sobre las espaldas de los ciutadellencs. Además, el Ayuntamiento de Ciutadella tiene un superávit acumulado de 11 millones de euros, guardados en una cuenta bancaria. Si Ciutadella recauda más de lo que gasta, ¿qué motivos hay para no bajar impuestos? A pesar de ello, la extrema izquierda del gobierno municipal quiere seguir exprimiendo los bolsillos de los ciutadellencs, a pesar de que ese dinero recaudado esté acumulándose en el banco.

Desde VOX prometen la reducción del 10% del IBI.

“Vamos a dar un respiro a los ciutadellencs. El dinero es mejor que esté en los bolsillos de los ciudadanos que muriéndose de risa en una cuenta bancaria del Ayuntamiento. La ineptitud del Ayuntamiento, la escasa iniciativa, la nula capacidad de decisión, hace que se acumule el dinero sin que éste revierta en beneficio de los ciudadanos. Nosotros, prometemos, como primera medida, la reducción del IBI en un 10%. Vamos a dejar de desangrar a nuestros ciudadanos con una imposición que consideramos cuasiconfiscatoria”, ha dicho el candidato al Ayuntamiento de Ciutadella, Antoni Camps”.

Por otro lado, VOX promoverá una profunda revisión y análisis de los gastos del Ayuntamiento. Es importante acabar, de una vez, con el despilfarro y los gastos caprichosos de la izquierda. Eliminaremos todas las subvenciones a entidades de marcado carácter político, feministas, catalanistas o asociaciones que promuevan la memoria histórica.

Haremos, por otra parte, una revisión del inventario de los inmuebles que tiene el Ayuntamiento y procederemos a la venta de aquellos que no tengan un uso apropiado y justificado. Mantendremos los edificios que sean necesarios, los demás serán vendidos.

De hecho, una de las primeras actuaciones que se hará, si VOX tiene capacidad de gobierno, será poner a la venta el edificio de Can Saura. Este inmueble es, seguramente, el ejemplo más claro de cómo un capricho de la izquierda nos ha costado a todos los ciudadanos una millonada y nos seguirá costando, sin que sepamos todavía qué beneficio nos aporta. Compraron el edificio hace casi 20 años, sin saber que uso darle, siguieron después con inacabables reformas, para tener ahora un edificio vacío e infrautilizado. Del famoso “Volem Can Saura cultural”, han pasado al “tenim Can Saura i no sabem que l’hem de fer”.

“Es la obligación de todo gobernante ser muy escrupuloso con el dinero del contribuyente. No es de recibo exprimir los bolsillos de los ciudadanos, para después despilfarrar su dinero en gastos ideológicos, en dar dinero a colectivos afines o manteniendo edificios que son apenas utilizados. Haremos una profunda revisión de todos estos gastos y como primera medida pondremos a la venta el edificio de Can Saura”, ha dicho para concluir Antoni Camps