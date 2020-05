VOX Mahón lamenta el retraso de la puesta en marcha de la planta desnitrificadora de Mahón

El 15 de mayo de 2018 el Ayuntamiento de Mahón anunciaba que los problemas de nitratos terminarían en el verano de 2019 pues, supuestamente, tenía que entrar en funcionamiento una nueva planta desnitrificadora en apenas un año. También anunciaba, el ayuntamiento, que se estaban buscando soluciones alternativas como la recuperación de aljibes o la racionalización y redistribución de las extracciones de los pozos.

Pasó un año y no había ni desnitrificadora, ni recuperación de aljibes, ni racionalización ni redistribución de extracciones de los pozos. Aun peor, el 17 de mayo de 2019 se publicaba una información que decía que las principales redes de abastecimiento de agua de Mahón habían alcanzado en conjunto el peor nivel de nitratos de la última década. Las analíticas superaban ampliamente los límites máximos que la Organización Mundial de la Salud establece en los 50 mg/l.

A pesar que el ayuntamiento de Mahón había dicho un año antes que el problema de nitratos ya estaría solucionado, el concejal de Recursos y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mahón, Rafael Muñoz, explicó no mostrarse sorprendido por los parámetros recogidos, los peores en una década, y subrayó el hecho de que las concentraciones de nitratos, que llegan al acuífero por infiltraciones del subsuelo, «son acumulativas», por lo que la previsión era que «la tendencia a medio y largo plazo iba a empeorar». Lejos de disculparse por no cumplir con las promesas anunciadas el año anterior, dijo que los parámetros eran los previstos y que todavía iban a empeorar. Toda una declaración de intenciones y todo un síntoma de desfachatez y burla a los ciudadanos.

“El Ayuntamiento de Mahón ha jugado con la salud de sus ciudadanos. No ha sido diligente y no se ha preocupado por solucionar un problema de máxima prioridad. Desde el año 2.000 Mahón tiene problemas de nitratos. Hace 20 años que los mahoneses sufrimos las consecuencias de esta falta de interés de nuestros políticos. Y todavía hoy seguimos sin tener una solución definitiva a este problema”, ha dicho Nuria Pons, coordinadora de VOX Mahón.

El pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Mahón firmó el acta de inicio de las obras de la futura planta desnitrificadora en las inmediaciones del depósito de Malbúger, afirmando que el mes de marzo de 2020 las obras ya estarían listas y que ya podría entrar en servicio. Según el concejal Rafael Muñoz esta planta tendría que ser la más grande de España para el tratamiento de agua de consumo humano, diciendo además que «será pionera en el uso de tecnologías de bajo impacto y alta eficiencia para la desnitrificación del agua potable», siendo una planta de desnitrificación biológica heterotrófica.

“La realidad es que todavía hoy, dos meses después de lo previsto, esta planta sigue en construcción, no ha entrado en funcionamiento y no se prevé que este verano Mahón pueda tener todavía agua potable. Pero aun más, esta planta solo podrá suministrar agua a la mitad de la población. Por tanto, aunque esté funcionando a pleno rendimiento, el 50% de los habitantes de Mahón seguiremos sin tener agua en condiciones. Y lo peor, no sabemos cual es la alternativa del ayuntamiento para esta mitad de personas que seguirán pagando por un agua que no es potable, ni cuando se resolverá esta situación”, ha seguido diciendo Nuria Pons.

La paralización de la economía, la previsible pérdida de la temporada turística, dada la crisis económica a consecuencia del coronavirus, provocará, sin ninguna duda, una importante reducción de la capacidad adquisitiva de las familias. En consecuencia, el hecho que el agua suministrada por el Ayuntamiento de Mahón no sea potable, está obligando a los mahoneses a tener que comprar agua embotellada. Esto que en condiciones normales ya, de por si, es injusto, pues obliga a las familias a pagar por un agua que no pueden beber y por tanto, tienen que comprar, aparte, agua embotellada; en las condiciones actuales, de pérdida de poder adquisitivo, la situación es todavía más sangrante.

“El problema del agua en Mahón es la gran promesa incumplida de los distintos consistorios en los últimos veinte años y especialmente el de las últimas legislaturas. Es lamentable ver como todo se retrasa, los anuncios no se cumplen y los mahoneses seguimos esperando una solución definitiva y pagando por un agua que no es potable. No quiero pensar que, por culpa de la negligente actuación del ayuntamiento, y a resultas de la crisis económica actual, haya personas que se vean obligadas a consumir agua del grifo. Se está jugando muy peligrosamente con la salud de las personas”, ha dicho finalmente Nuria Pons.