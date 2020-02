VOX Ciutadella se ha reunido con la Asociación de Vecinos de Calan Blanes

VOX Ciutadella se ha reunido con la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Calan Blanes a fin de conocer de primera mano las quejas, reivindicaciones y proyectos que desde este colectivo se están impulsando. Proyectos como el carril bici de la carretera Ciutadella-Calan Blanes, la reforma de la bajada a la playa de Calan Blanes, la renovación de buena parte de las farolas o la negativa de Correos a repartir la correspondencia en la urbanización son algunas de las reivindicaciones de la asociación.

Calan Blanes es quizás, la urbanización de Ciutadella que presenta más signos de agotamiento y dejadez. Calles enteras sin luz, aceras rotas y llenas de hierbas, zonas que necesitan un nuevo asfaltado, falta de mantenimiento y cuidado en general, son la tarjeta de visita que se han encontrado los cientos de turistas llegados con el INSERSO al Hotel Almirante Farragut.

“El abandono por parte de las administraciones es total. Joana Gomila debería salir de su despacho de vez en cuando, y hacer un paseo por Calan Blanes, para darse cuenta del grado de deterioro que sufre esta urbanización. Jamás se había visto un ayuntamiento tan contrario al turismo como el actual y tan poco sensible con lo que sucede en las zonas turísticas. Con esta actitud están cavando nuestra propia tumba. Se está dejando solos a cientos de pequeños empresarios y autónomos, a los que se exprime a impuestos, sin recibir nada a cambio. No podemos permitir que Calan Blanes siga dando esta mala imagen y tan mal servicio a nuestros visitantes y a los propios residentes. Desde el ayuntamiento y consell insular se están cargando nuestra principal fuente de riqueza y trabajo con una frialdad insólita”, ha comentado Antoni Camps, coordinador de VOX Menorca

La construcción del carril bici en la carretera de Ciutadella a Calan Blanes es una de las grandes reivindicaciones de la asociación de vecinos. Sin embargo, constatan además, el gran abandono en cuanto a mantenimiento que sufre esta carretera. En estos momentos, faltan 52 árboles. De los que quedan, aparte de no haberse podado en años, algunos están inclinados peligrosamente sobre la carretera. Hay tramos sin luz. La dejadez es absoluta.

El proyecto de reforma de la bajada a la playa de Calan Blanes, que tenía el visto bueno del ayuntamiento, ahora éste ha confirmado que no se podrá realizar este año. Otra promesa incumplida sin explicación alguna.

Ha faltado también voluntad política para resolver el problema que supone el cese en el reparto de la correspondencia por parte de Correos. Bastaría una modificación puntual del Plan General para unificar en una sola las urbanizaciones que conforman la zona de Calan Blanes (Torre del Ram, Calas Picas, Calan Blanes, Calan Forcat, Los Delfines) para resolver esta situación.

“Queremos hacernos nuestras las quejas y reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Calan Blanes. No es de recibo tener la carretera en el estado en que se encuentra, ni prometer cosas, como ha hecho el ayuntamiento, para después no cumplirlas. Nos ponemos a disposición de los vecinos de Calan Blanes para ayudarles a llevar a término sus proyectos y resolver sus necesidades. La zona de Calan Blanes necesita una reconversión urgente y no vemos, por parte de las administraciones gobernadas por la izquierda, ningún interés por reconducir el actual estado de deterioro. Seremos insistentes y reivindicativos. Nos haremos muy pesados para conseguir estas mejoras que ya son urgentes”, ha dicho Tolo Torres, coordinador de VOX Ciutadella