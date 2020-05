VOX-Ciutadella lamenta la incapacidad y la desidia del Ayuntamiento de Ciutadella

VOX-Ciutadella lamenta que tras dos años y cuatro meses todavía no se haya reparado la pared derrumbada del camí de baix, a pesar del peligro que representa el tener buena parte de la calle vallada de manera provisional, y la mala imagen que provoca el tener una vía pública en estas condiciones y con unas muestras de deterioro tan evidentes.

El mes de febrero de 2018, hace dos años y cuatro meses, debido a unas lluvias intensas, una parte del muro, que limita el camí de baix con el puerto, se desprendió cayendo sobre la pasarela de madera. El Ayuntamiento procedió a darle una solución provisional al problema, vallando las zonas afectadas y anunció que se ejecutaría durante el año 2019 un proyecto integral de reforma, que ya tenían previsto antes del desprendimiento del muro. Según dijeron en ese momento, durante el 2018 se ejecutaría la licitación de la redacción del proyecto.

Un año después, en febrero de 2019, el Ayuntamiento de Ciutadella se da cuenta de que la pared está en la frontera entre el territorio gestionado por Ports IB y el Ayuntamiento de Ciutadella y entiende, en consecuencia, que la reparación del muro debería ser costeada, por mitades, entre las dos administraciones.

El concejal de urbanismo, José López, en febrero de 2019 anuncia, a su vez, una segunda actuación puntual para eliminar las vallas metálicas y hacer una pared provisional mientras no se ejecute el proyecto de reparación integral. A pesar de haber dicho que en 2018 se tendría licitada la redacción del proyecto de reforma integral de la pared, la realidad es que en febrero de 2019 todavía no estaba licitada.

A finales de 2019, VOX-Ciutadella pide poder intervenir en el Pleno del Ayuntamiento precisamente para pedir explicaciones sobre el “muro de la vergüenza”, que tras casi dos años seguía exactamente igual, como el primer día. La sectaria alcaldesa, Joana Gomila, se negó a que VOX pudiera intervenir en el pleno de Ciutadella, evitando tener que dar explicaciones sobre esta cuestión. De hecho, se ha negado por dos veces a que VOX intervenga en los plenos de Ciutadella a pesar de tener un informe favorable de la secretaria municipal.

La última noticia conocida sobre esta cuestión es de febrero de 2020 cuando el Ayuntamiento anunció que incluiría la reforma de un tramo de la pared del camí de baix en la convocatoria del Plan Insular de Cooperación de 2020 por importe de 110.991,11euros. Así pues, dos años después del derrumbe de la pared, el ayuntamiento anuncia que propondrá esta reforma en el PIC 2020 del Consell insular, con lo cual, como pronto, en el caso que se apruebe y no hubiera retrasos, las obras se podrían ejecutar durante el año 2021. La realidad es que el Ayuntamiento de Ciutadella ha mareado la perdiz, meses y meses, anunciando mentiras, para, al final, acabar presentando el proyecto en el PIC, con lo que todo parece indicar que el Ayuntamiento ha abandonado la idea de que Ports IB pague la mitad de las obras y ha optado por la opción más sencilla que es la del Plan insular de Cooperación.

“En cualquier caso, la realidad es que estamos llegando al mes de junio de 2020 y todo sigue igual. Llevamos dos años y cuatro meses con el “muro de la vergüenza” derrumbado, sin que el ayuntamiento todavía lo haya resuelto. Dos años y cuatro meses de promesas incumplidas. Ni actuación provisional para quitar las vallas, ni licitación de la redacción del proyecto, ni noticias de Ports IB, ni nada de nada. De hecho, nos hemos olvidado de que Ports IB tiene que pagar la mitad de las obras y ahora nos queremos acoger al Plan Insular de Cooperación para que lo pague el Consell insular. Es lo más fácil. Un PIC que todavía no se ha aprobado y que, mucho me temo, dada la situación podría ver recortado su presupuesto. Es más, incluso, aunque todo fuera bien, las obras de reforma no empezarían hasta el año 2021, como pronto, con lo que habremos estado más de tres años con el camí de baix en estas lamentables condiciones. Sin duda alguna, el “muro de la vergüenza” se ha convertido en el espejo de la incompetencia y la incapacidad de los responsables municipales de Ciutadella. Es un ejemplo más que evidente de improvisación, anuncios incumplidos, engaños y patadas al balón para adelante con el fin de salir del paso y que vaya pasando el tiempo. Pero, la pared del camí de baix es solo un ejemplo, entre otros muchos, del abandono en que se encuentra Ciutadella. Nuestra ciudad está muy mal cuidada, aceras rotas, farolas destrozadas, hierbas por todas partes, zonas verdes sucias, bancos rotos, etc. El ayuntamiento debería poner más empeño, esmerarse más, en cuidar de lo público. Da la impresión que nuestros concejales pasean poco por las calles y por las urbanizaciones. Si lo hicieran, se darían cuenta del desastre en que han convertido Ciutadella”, ha dicho el coordinador insular de VOX, Antoni Camps.