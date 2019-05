VOX avisa al PP: el desdoblamiento de la carretera será una línea roja para cualquier pacto de gobernabilidad

VOX avisa al PP: el desdoblamiento de la carretera general será una línea roja para cualquier pacto de gobernabilidad.

La irresponsabilidad es la del PP que quiere tirar el dinero en un proyecto que ya nace insuficiente y que no responde a las necesidades actuales de la población.

VOX no entiende tampoco que el PP calle ante el agravio histórico de que el Govern de les Illes Balears pague las carreteras de Ibiza (ya lleva invertidos 300 millones) y en Menorca no haya llegado ni un euro.

Ante las declaraciones de la candidata del PP, Misericordia Sugrañes, tildado de irresponsables a quienes defendemos el desdoblamiento de la carretera general, desde VOX queremos lanzar el siguiente aviso: no vamos a llegar a ningún pacto de gobernabilidad que no contemple el desdoblamiento de la carretera general.

Lo irresponsable no es hacer el desdoblamiento, sinó que lo irresponsable es querer tirar el dinero en un proyecto que ya se sabe será insuficiente y no responde a las necesidades actuales de tráfico. El cambio de criterio del PP, que fue quien prometió el desdoblamiento en su día, es muy sintomático y responde a la cobardía estructural de este partido que es incapaz de afrontar los problemas por miedo a lo que la izquierda pueda hacer o decir.

“Vuelve otra vez la derechita cobarde, con un proyecto que se sabe será insuficiente y que no resolverá los problemas de tráfico de la carretera. Un proyecto que se hace para acatar los dictados de la izquierda, porque no tienen la valentía de defender lo que el PP siempre había defendido y que por pusilanimidad ya no defiende. Para VOX el desdoblamiento de la carretera general será una línea roja para llegar a cualquier acuerdo de gobernabilidad. No queremos ser cómplices de un proyecto de la carretera general que será malgastar el dinero de todos en unas obras que no van a resolver nada”, ha dicho Antoni Camps, candidato de VOX al Consell insular.

El PP se aferra a los puentes del tramo Alaior-Mahón como si fueran las pirámides de Egipto, que por su alto valor histórico y arquitectónico no se pueden tocar. Desde VOX ya anunciamos que demoleremos estos puentes si son innecesarios para hacer el desdoblamiento de la carretera general.

Tampoco se entiende el silencio del PP, y esto sí que es una irresponsabilidad, en cuanto al agravio histórico que supone que el Govern pague las obras y el mantenimiento de las carreteras de Ibiza y que en Menorca no haya llegado ni un euro en compensación. En estos momentos, el Govern lleva invertidos en las carreteras de Ibiza unos 300 millones y va a llegar, al final de la concesión, a los 700 millones. Y de todo este dinero, ni un euro ha llegado a Menorca.

“Lo triste es ver como el PP renuncia al desdoblamiento y renuncia además a que se nos compense por la inversión que el Govern paga cada año por las carreteras de Ibiza. Menorca necesita una voz valiente que defienda los intereses de los menorquines y que no agache la cabeza ante Mallorca”, ha acabado diciendo Antoni Camps.