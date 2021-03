Vinca Escandell del CMM se llevó la victoria en Sénior hombre K1

Tras un año de escasas regatas, el Marítimo logra, por equipos, una meritoria segunda plaza detrás del Náutico de Palma en la Copa Balear de Invierno. Esta regata que estaba prevista como Campeonato de Baleares, finalmente se la ha calificado como copa, por la imposibilidad de los clubes ibicencos de asistir, ante el cierre de la isla.

En esta copa se disputaron las distancias de 5.000 m. para los K1 (barco individual) y 3.000 m. para los K2 (barco de equipo de dos), siempre bajo la normativa vigente de seguridad sanitaria; donde destacó la gran calidad de los palistas, que han ocupado numerosos escalones del pódium.

En categoría Mujer sénior K1, Inés Ramo abría la bolsa de medallas del Marítimo, al lograr la tercera posición; y más tarde se subiría a lo más alto del pódium en K2 sénior, junto a su compañera del CMM Cristina Ulldemolins. Pili Borrás y Agathe Silvestre, también del Marítimo, cerraron el tercer escalón del pódium de mujeres.

En la categoría Sub-23 Hombre, dominio al sprint del joven palista mahonés Dion López, que se adjudicó la primera plaza en K1; y Joan Catchot, también del CMM, ocupó la tercera posición,

En juveniles, destacó la carrera individual de Álex Graneri, del Náutico de Palma, joven promesa de la selección española, que no solo ganó en su categoría si no también en la absoluta. La tercera posición de la categoría Júnior K1 la ocupó Josep Marquès del Nàutic Ciutadella, que mostró una clara recuperación de su lesión. Y en K2 de juveniles, meritoria segunda plaza de los hermanos Jaume y Angus Pelegrin, del Náutico Villacarlos.

En Sénior hombre K1, por cuarto año consecutivo, Vinca Escandell del CMM se llevó la victoria; y al igual que en la edición anterior, llegó al sprint final con Graneri (RCNP). Y en K2, Dion López y Manuel Gutiérrez del Marítimo, terminaron terceros, tras una regata muy intensa en el grupo de cabeza.

Declaraciones de Vinca Escandell, director deportivo del CMM: "estamos muy ilusionados con la vuelta a la competición y el nivel insular que estamos demostrando. Esperemos seguir en esta línea y cumplir los objetivos para el 2021“

Sa Lliga Hivern 2021 - Clase Crucero

Con una llegada de foto finish, el barco patronado por Pere Triay, del Marítimo, se impone en la regata del domingo al Alba III, y además recobra la posición de líder en la clasificación general.

Este domingo, a las 11.00 h, con viento rumbo del 95º y 11 nudos de intensidad, el comité de regatas dio la salida de la tercera prueba de Sa Lliga Hivern de la clase crucero, para que la flota presente realizará un recorrido barlovento-sotavento, de 1,2 millas náuticas de tramo.

Desde el inicio la consigna del Va Bien era no perder la estela del Alba III, que defendía el liderato conseguido en la prueba anterior. Por tanto, ambas tripulaciones se aplicaron: la del Alba III de Carlos Pons, para intentar sacar más de 1:17s de ventaja sobre el barco de Pere Triay, que le aseguraba el primer lugar; y la del Va Bien de reducir esa diferencia, o superarla, para llevarse el triunfo. Recordemos que en la clase crucero, se aplican tiempos compensados para definir las posiciones finales de la prueba; así que el orden de llegada no se corresponde necesariamente con el de la clasificación. Finalmente, el Alba III, pese a haber liderado la prueba hasta el último paso por la baliza de barlovento, no logró mantener la diferencia de 01:19 que llevaba; y en la popa de entrada al puerto, donde se dio finalmente la llegada, después del cambio de recorrido determinado por el comité de regatas; el Va Bien logró recortar la diferencia a apenas 5’’ y así llevarse la prueba.

Con este triunfo, el Va Bien recupera el liderato de la clasificación general, dejando al Alba III en la segunda posición, y el Liberty de Virginia Petrus (CMM), sigue firme en la tercera. A falta de dos fechas, 21 de marzo y 4 de abril, la disputa del liderato de la Sa Lliga Hivern, sigue abierta.