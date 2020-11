Una Navidad diferente en Alaior, pero no menos especial

El Ayuntamiento de Alaior ha presentado el programa de Navidad de Alaior 2020/2021, un programa de fiestas diferente, totalmente adaptado a la situación sanitaria actual, que busca por un lado fomentar la ilusión de los más pequeños, a la vez que se favorece y genera actividad económica por los establecimientos, favoreciendo los intereses comerciales durante estos momentos tan inciertos.



El alcalde alcalde de Alaior, destacó que «aunque es una desilusión no poder celebrar las fiestas como siempre hemos acostumbrado, ahora más que nunca es importante mantener las normas de seguridad sanitarias. Será una Navidad diferente, pero no por ello menos especial ».

Por su parte, Rafael Quintana, concejal de Fiestas, remarcó que «El Ayuntamiento, con colaboración de las diferentes entidades del pueblo ha organizado un año más, un programa diverso con actividades lúdicas, deportivas y culturales para todas las edades y para todos los gustos, donde se respetarán en todo momento las normas de aforo y distanciamiento social. Son 43 actividades que incorporan

las nuevas tecnologías, como el streaming para adaptarnos a esta nueva situación ».

Entre las actividades más destacadas encontramos el recibimiento de los Reyes Magos en Alaior y Cala en Porter los días 5 y 6 de enero, cuando recorrerán todas las calles del municipio en coches descapotables para que la gente no tenga que moverse de casa, evitando así cualquier tipo de aglomeración. En este sentido, el Ayuntamiento pide a todos los vecinos y vecinas que disfruten de esta original 'cabalgata'

desde sus portales, balcones o ventanas.

Asimismo, el consistorio retransmitirá a través del canal de YouTube municipal su llegada al pueblo, por donde también se podrá ver su discurso y la adoración.



Día 6 de enero también tendrá lugar por streaming el concierto de Reyes de la Banda de Música de Alaior, a las 19h.

El paje Real dejará el 27 de diciembre buzones en el Ayuntamiento, en la Biblioteca Municipal, en el Polideportivo, en el convento de San Diego, en el Punto Joven, en la plaza Ramal, en la plaza Constitución y el Centro Cívico de Cala en Porter, donde los niños y niñas podrán depositar sus cartas para los Reyes. Después, durante el mañana del día 1 de enero las irá a recoger.

Otras actividades a destacar son el Show de Magia Nomad a cargo de Oliver Maldonado, que tendrá lugar el sábado día 2 de enero en Cala en Porter y el domingo 3 en Alaior, o las campanadas infantiles del jueves 31 de diciembre a cargo de Ritmo Menorca. Se celebrarán en el convento de San Diego, con aforo limitado, y la gente podrá ir a recoger la entrada gratuita a partir de día 14 de diciembre en el departamento de Fiestas del Ayuntamiento.

Por otra parte, también se celebrarán dos conciertos presenciales de la Banda de Música de Alaior, el sábado 26 de diciembre y el domingo 27, a las 20h en el convento de San Diego, glosa Menorquín en San Diego (día 11 de diciembre, 20.30h), el concierto Caldo de Navidad con el dúo acústico IkaarA (sábado 12 de diciembre, en San Diego), el Concierto del 60 aniversario de Juventudes Musicales de Alaior, con el barítono Simón Orfila y la soprano Maria Camps, el domingo 20 de diciembre en la iglesia de Santa Eulalia, o el Concurso de Salto de Obstáculos

Trofeo de Navidad, en el Club Hípico de Alaior, el sábado 19 de diciembre a las 19h.



Finalmente, José Luis Benejam añadió que «lo que pedimos a los vecinos y vecinas es que todos y todas debemos rebajar nuestras expectativas de una celebración de Navidad como hasta ahora. Debemos ser conscientes siempre de la necesidad de cumplir con las normas establecidas ».

El programa completo se puede consultar en la página web municipal, alaior.org.