La Trail Menorca Camí de Cavalls abre sus 2.000 plazas disponibles

La novena edición de la Trail Menorca Camí de Cavalls, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo de 2020, abre este miércoles 6 de noviembre sus 2.000 plazas. La organización mantiene su apuesta por el mes de mayo no solo por considerar la climatología más óptima sino también por sumarse al objetivo de desestacionalizar la temporada turística en Menorca, de la mano de la Fundació Turisme de Menorca y Fundació Balear de l’Esport, principales patrocinadores del evento.

La principal novedad de cara al próximo año es la posibilidad de recorrer los 185 kilómetros de la Trail Menorca por relevos, una modalidad dirigida a equipos de entre 2 y 4 corredores que quieran enfrentarse a la vuelta a la Isla. Este formato no permite correr a más de un corredor por etapa, cada miembro deberá recorrer un mínimo de tres etapas. El objetivo no es encontrar al equipo más rápido, no se premiará, sino ofrecer una alternativa distinta a los deportistas para que diseñen una estrategia para afrontar la distancia, así como la carrera durante noche. El precio por equipo será de entre 215 euros y 265 euros, dependiendo del momento en el que se inscriban, y cada miembro recibirá una medalla y una camiseta finisher.

Entre las decisiones de cara a 2020 la organización mantiene las seis distancias que se estrenaron en la edición anterior y que corresponden a los 27KM, 45KM, 58KM, 85KM, 100KM y 185KM, así como el precio, que será el mismo que en mayo de 2019. Además, y en vistas de que en las tres últimas ediciones se han agotado las inscripciones, para el próximo mes de mayo habrá 2.000 plazas disponibles. El primer cambio de precio se llevará a cabo a partir del 1 de diciembre.

Así mismo, la organización de la Trail Menorca Camí de Cavalls está trabajando con para cerrar paquetes que incluirán, además de la inscripción, alojamiento y posibilidad de viaje, entre otros aspectos.

Los organizadores, Guiem Bosch y Víctor Truyol, están muy satisfechos con la respuesta que han tenido por parte de los más de 8.000 participantes que ya han tomado parte en esta carrera que se ha convertido en un referente a nivel nacional y un reclamo muy atractivo a nivel internacional, y que cuenta con el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Fundació Balear de l’Esport.