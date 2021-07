'The High Note', séptima proyección del autocinema de Alaior

Esta semana se proyecta la comedia musical 'The High Note'.



Grace Davis es una leyenda del mundo de la música. Su manager quiere que que no grabe más discos y que se dedique a hacer conciertos en Las Vegas. Esta opinión no la comparte Maggie, su asistente personal, sobresaturada con su trabajo, y quien sueña a ser algún día productora musical.

Será a partir de las 20.30h cuando los coches puedan empezar a entrar en el recinto y posicionarse en los espacios debidamente marcados y reservados que les indicará el acomodador, hasta completar el aforo.

Hay que recordar que el vehículo deberá estar parado durante toda la proyección, con el freno de mano puesto, con las luces apagadas, una vez se haya ya estacionado. Los espacios por los coches se distribuirán con el objetivo también de que en el caso de una emergencia, se pueda evacuar el vehículo que necesite salir. Aun así, se pide que durante la proyección no se abandonen los coches.



Todas las proyecciones son de entrada gratuita y de aforo limitado.