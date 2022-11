El TETIS gana de forma contundente

Estaban inscritos dieciséis barcos, pero solo siete se decidieron a salir el sábado 19 de noviembre para competir la primera jornada de regatas que el comité intentaría sacar adelante, con unas condiciones meteorológicas poco halagüeñas, que se sumaban a la ya conocida imprevisibilidad del viento en las pruebas dentro del puerto de Mahón.

A las 15.00 h., cuando el viento se estableció, a priori, en rumbo del 240º y 7 nudos de intensidad, el comité logró dar la primera salida en un campo de regatas de recorrido barlovento-sotavento, montado en el canal norte del puerto de Mahón, entre Isla del Rey y Cala Rata. El viento rolaba, a intervalos, hacia la derecha, bajaba y subía de intensidad; lo que mantuvo al comité muy atento a lo largo de la prueba, por si la situación llegaba al límite de tener que anularla. Finalmente, la flota, ya en el último tramo, y con el viento en el límite de intensidad, logró cruzar la línea de llegada y hacer válida la decisión del comité de sostener la prueba. Fernando Rita y Lluís Mas fueron los primeros en llegar, después de una remontada desde el quinto lugar; los siguieron Marta Torner y Kike Mir, segundos; y Jordi Triay y Carlos Trujillano, terceros. Todos del Marítimo.

Para la segunda salida, el viento que había cambiado a rumbo del 320º y soplaba con más intensidad, sobre los 10 nudos. El barco del comité se fondeó en el sur del canal de la Isla del Rey, y se preparó el campo de regatas para otro recorrido barlovento-sotavento de 0,3 mn. de tramo. Esta prueba exigió un cambio en el recorrido, superado el primer paso de la flota por la baliza de sotavento; ya que el viento había girado del 320 al 340. Nuevamente el Tetis, de Rita y Mas, se hacía con el primer lugar de la prueba, y se colocaron líderes de la jornada, seguidos de Jordi Triay y Carlos Trujillano; y completando el pódium provisional, Marta Torner y Kike Mir.

El domingo tocaría regata fuera de puerto. Con viento entre los 8 y 10 nudos, rumbo del 330º y mar de fondo, el campo de regata se montó hacia el sur de la bocana, entre las inmediaciones de la Cala San Esteban (salida) y las balizas de entrada al puerto de Mahón, donde se fijó la baliza de barlovento. A las 11.35 h, se dio la primera salida, con 15 barcos, incluidos dos que venían de Ciutadella. Y fueron precisamente, Toni Pons y Claudia Pons (CNC), a bordo del Chica Txeca, quienes se impusieron en la tercera prueba de la Copa Invierno; Fernando Rita, con Julia Rita como proel, fue segundo; y Peter Saura y Joan Riera (CMM), cruzaron terceros. Jordi Triay y Carlos Trujillano, que partían entre los opcionados al título, salieron fuera de línea en esta prueba.

Las duras condiciones meteorológicas: el viento modificó a rumbo del 290º, subió a 15 nudos la intensidad, con olas cruzadas y la persistencia de chubascos, hicieron mella en la flota de cara a la cuarta prueba; tres barcos fueron DNC (no participaron en la prueba), entre ellos el Riggingmar de Jordi Triay; y cuatro más no la finalizaron (DNF), entre ellos el Chica Txeca de Toni Pons. El Tetis, de Fernando y Julia Rita, se consolidó en el liderato de la clasificación con un nuevo primero; Lolo Beltran y Jordi Sintes, que no regatearon la primera jornada, hacían un segundo, que se sumaba al cuarto lugar conseguido en la tercera prueba; y el Maki de Marta Torner y Kike Mir, volvía a posiciones de pódium con un tercero. Aplicado el descarte (peor puntuación, a partir de la celebración de la cuarta prueba), el pódium final quedó así: 1. Fernando Rita / Lluís Mas /Julia Rita (CMM), con tres puntos; 2. Marta Torner / Kike Mir (CMM), con 8 puntos; 3. Peter Saura / Joan Riera (CMM), con 12 puntos.

La próxima regata de la clase snipe es la Winter Serie 2, prevista para el 17 y 18 de diciembre.