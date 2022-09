Es TdBorn de Ciutadella presenta la nueva temporada

Entre la treintena de espectáculos presentados, destacan nombres como el de Marco Mezquida o Chicuelo, que conviven con la danza de importantes compañías nacionales como Aracaladanza, Les Impuxibles y Cía. Fresa. Todo esto en una programación con fuerte presencia de espectáculos familiares, algunos con tanta llamada como Laika, de la Cía. Chirriquiteulateatro o ¿Cuándo viene Samuel? de Ultramarinos de Lucas. También encontrará con artistas locales como Maria Àngels Gornés o Simón Orfila y artistas que rompen con las dramaturgias más clásicas, como la performer Agnés Mateus y Quim Tarrida. En cuanto a teatro destaca la propuesta Larga comida de Navidad, de la compañía catalana La Ruta 40. A todo esto se añade el cineclub, con el que se mantiene el Ciclo histórico un miércoles de cada mes.





Desde la dirección del teatro, se optó por destapar la programación de la temporada de forma festiva y haciendo la invitación extensiva a toda la ciudadanía. Esta apertura del teatro es, de entrada, una declaración de intenciones que se ha reafirmado durante la presentación con el discurso de Josep Marquès, gerente del Teatro: «Han pasado casi 150 años y nuestro teatro ha cambiado mucho, así como ha cambiado la forma de construir y de consumir la cultura, pero seguimos contando con el mismo entusiasmo de un pueblo que nos llena la sala para mantener viva la expresión artística», donde ha añadido que «Queremos ser el teatro de todos y queremos contar con todos vosotros». Antes, introdujeron la presentación Joana Gomila, alcaldesa, y Andreu Cardona, concejal de cultura, ambos destacaron que «Ahora mismo sería impensable pensar con Ciutadella sin el Teatre des Born y es un gusto ver cómo hemos pasado de 0 a 100, con la gran cantidad de gente que ha pasado por el Teatro. El Teatre des Born se ha colado en todas las casas».

En la nueva programación del tdBorn se pueden encontrar espectáculos para todos los públicos, desde programación infantil y teatro familiar a espectáculos para adultos; las categorías son también muy variadas con teatro, danza, cine, circo, nuevas dramaturgias, monólogos y todo tipo de músicas.

Una temporada más, el Born también se esfuerza en trabajar con programas educativos y pedagógicos —con funciones familiares y el proyecto «Teatro en las Escuelas»—; a impulsar acciones con un carácter profundamente social -por ejemplo, cediendo entradas a las familias de Servicios Sociales y Cáritas-; y, especialmente, a colaborar con entidades culturales del municipio -S Espai de Circ, Escuelas de danza, Premio Born del Círculo Artístico, JJMM de Ciutadella, Jazz Obert, Menorca Doc Fest, Acirkaos, etc.- y artistas locales - que representan un 50% de su programación. También se trabaja de forma persistente para acercar a los jóvenes al teatro con propuestas como el Born to be Born, la primera muestra de teatro dirigida a jóvenes menores de 30 años. Todas estas acciones se irán definiendo aún más a lo largo del curso, con una idea continuista respecto a los logros de la temporada pasada.

Asimismo, durante el acto de presentación, también se han dado a conocer las compañías que este año han obtenido la Residencia Artística del Teatre des Born. Por un lado, tenemos a la compañía Cercle Teatre, que adaptará la historia de Dickens Conte de Navidad y el grupo menorquín Verlaat, que dispondrá de una residencia exprés de dos días con una asesoría escénica.