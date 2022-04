Tapes per Menorca "es una apuesta para la desestacionalización" y para el "producto local de Menorca"

Tapes per Menorca 2022, organizado por AgenciaCom junto a Restauració Menorca y CAEB, se ha presentado en la Sala Multifuncional des Mercadal. Un evento que tiene como principal objetivo promocionar el alto nivel de la gastronomía menorquina, así como una apuesta para la desestacionalización y para el producto local de Menorca, tal y como han declarado desde la organización. La presentación ha contado con la asistencia del alcalde de Es Mercadal, Xisco Ametller; la directora insular de Promoción Turística del Consell Insular de Menorca, Laura Ruiz; así como los organizadores del evento, el presidente de Restauració Menorca, José Bosch; el director de CAEB Menorca, Enric Casas, y el director general de AgenciaCom, Antoni Martorell; además de patrocinadores y colaboradores del evento. Tapes per Menorca es un concurso y ruta de tapas que tendrá lugar del 20 al 29 de mayo por diferentes bares y restaurantes de la isla. Además, como ya sucedió el año pasado, dos días antes del inicio de la ruta, el miércoles 18 de mayo, se celebrará el concurso en la Sala Multifuncional des Mercadal. Una edición en la que los establecimientos participantes ofrecerán al público diferentes tapas con el objetivo de impulsar el sector de la restauración. Los participantes, tanto al concurso como a la ruta, competirán en dos categorías, la tapa libre y la tapa temática, que tendrá como protagonista el queso Coinga. Además, los establecimientos participantes en la ruta podrán ofrecer, además de la tapa libre y la tapa temática, otras tapas a precio libre y un menú tapas también a un precio libre. Antoni Martorell, director general de AgenciaCom, ha explicado que "este concurso y ruta de Tapes per Menorca tiene como objetivo poner en valor la gastronomía y la creatividad de los chefs de Menorca, una expresión de cultura de la cocina en miniatura que pretende ser un reclamo también para el turismo fuera de temporada. Esperamos que sea todo un éxito". Mientras que el presidente de Restauración Menorca, José Bosch, ha destacado que "Tapes per Menorca es un proyecto que apuesta por la desestacionalización y hace un llamamiento a la participación, puesto que para el ganador del año pasado la proyección que ha tenido tanto en la isla como fuera ha sido muy buena". Por su parte, el delegado de Baleària en Baleares, Joan Serra, ha comentado que "para Baleària es una satisfacción participar en este tipo de eventos, puesto que es una compañía local y por eso intentamos mostrar nuestro apoyo en acciones que fomentan el producto local y que fomentan la industria de las islas, especialmente la menorquina". La directora insular de Promoción Turística del Consell Insular de Menorca, Laura Ruiz, ha apuntado que "el concurso y ruta de Tapes per Menorca es una buena noticia para la isla y hacerlo en el mes de mayo es un buen augurio de lo que queremos todos que es que Menorca tenga una temporada turística más larga y buena, y más este año que Menorca se ha convertido en Región Europea de la Gastronomía". Finalmente, el alcalde de Es Mercadal, Xisco Ametller, ha señalado que "para Es Mercadal es un orgullo acoger el concurso de Tapes per Menorca, puesto que somos un municipio donde la gastronomía tiene una relevancia importante". El jurado estará compuesto por chefs de reconocido prestigio bajo la presidencia del chef y presidente de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares, José Cortés, que decidirán el mismo día 18 los ganadores de la actual edición. La participación en Tapes per Menorca está abierta a todos los restaurantes de Menorca y el plazo para inscribirse es hasta el 29 de abril. La inscripción tiene un coste de 100€ para los restaurantes asociados a Restauració Menorca y de 150€ para los no asociados, y la inscripción se tiene que realizar a través del formulario de inscripción que encontrarán en la website www.tapespermenorca.com. Showcooking del ganador de Tapes per Menorca 2021 Al final de la presentación ha tenido lugar un showcooking y degustación de la tapa ganadora de Tapas por Menorca 2021 "Sinergia", y "Coinga Cake", helado de queso Coinga con crujiente de fresas y carquiñols, a cargo del chef Juan Carlos García del restaurante The Tapas Gastrobar. Patrocinadores y colaboradores Tapes per Menorca, organizado por AgenciaCom junto a Restauració Menorca y CAEB Menorca, cuenta con el patrocinio principal de Baleària y Mahou; y Coinga, el Ajuntament des Mercadal y la Fundació Foment del Turisme de Menorca como patrocinadores. Además de la colaboración de ASCAIB, Fra Roger, Menorca Es Diari, Cómete Menorca, la Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics, Elitechip, European Regions of Gastronomy, Foodies on Menorca, Benejam y el Festival Internacional de Cine de Menorca.