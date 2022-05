Tapes per Menorca se cancela

Menorca, 11 de mayo de 2022. Tapes per Menorca, organizado por AgenciaCom junto con Restauració Menorca y CAEB, se cancela por falta de restaurantes inscritos. Este año la temporada turística se ha iniciado antes, hecho que ha provocado que los establecimientos se encuentren a pleno rendimiento y con falta de personal para afrontar un concurso que requiere un esfuerzo adicional y una disponibilidad para los restaurantes. Esto, ha provocado que los restaurantes, ocupados con el avance de la temporada, no sean suficientes para llevar a cabo un concurso y ruta del nivel que se merece y que la organización haya decidido cancelar su celebración. Josep Bosch, presidente de Restauración Menorca, ha explicado que "Tapes per Menorca era una apuesta para llevar a cabo un evento gastronómico diferencial y de nivel para Menorca para ayudar a la desestacionalización, pero este año la temporada ha empezado mucho antes y con mucha fuerza, hecho que ha provocado que los restaurantes tengan otras prioridades para atender la gran cantidad de clientes que tienen a estas alturas de la temporada". La organización lamenta profundamente la cancelación por razones ajenas, y sentimos mucho que los restaurantes que ya se habían inscrito no puedan participar en el concurso y en la ruta, así como agradecemos su predisposición por haberse inscrito. Tapes per Menorca es un concurso y ruta de tapas que se tenía que celebrar del 20 al 29 de mayo por diferentes bares y restaurantes de la isla. Además, como ya sucedió el año pasado, dos días antes del inicio de la ruta, el miércoles 18 de mayo, se tenía que llevar a cabo el concurso a la Sala Multifuncional des Mercadal.