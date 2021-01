Suspendidas las Jornadas 2021 de Enfermedades Minoritarias

La Fundación para personas con Discapacidad de Menorca ha cancelado definitivamente la edición 2021 de las Jornadas de Enfermedades Minoritarias que organiza anualmente desde el año 2012.

Recordar que la anterior edición fue el primer acto público suspendido del 2020, de acuerdo con las directrices marcadas por el Gobierno en el marco de las medidas adoptadas para prever la propagación de la Covid-19, unos días antes de decretarse el estado de Alarma.

La Conselleria de Bienestar Social, junto con la Fundación, habían previsto un nuevo formato para esta novena edición, recuperando alguna de las ponencias previstas en el anterior programa cancelado, con carácter presencial. Finalmente, ante el incremento de casos y las nuevas fases preventivas, no se llevará a cabo.

Desde la organización, han valorado la ola creciente de casos actuales y las dificultades del propio sector para poder acceder a todos los contenidos a través de las nuevas tecnologías. Desde la Fundación, la Directora Técnica Cristina Fernández, explica: "La realidad es que en nuestro sector la brecha digital está bien presente. No todas las familias disponen de ordenador y acceso a internet, su grado de vulnerabilidad no facilita el acceso online a todo el mundo". Desde la Fundación, se intentó dar pasos importantes durante las semanas de confinamiento, "se crearon grupos de WhatsApp permanentes de los servicios, se les facilitaba apoyo pedagógico, pero la realidad es que la mayoría de familias no disponen de una buena conexión o ordenadores con la potencia necesaria como para ofrecer contenidos de las características de las ponencias del Congreso".

Hasta el año pasado, se habían celebrado en Menorca ocho ediciones del Congreso de Enfermedades Minoritarias. La más reciente, en el año 2019, registró una inscripción de 155 personas. En 2019 también se había firmado un convenio de colaboración mutua con FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras para reforzar la colaboración mutua.