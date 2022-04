Susana Mora pide "sentido común" a Més per Menorca para alcanzar un acuerdo

La presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha pedido este lunes "sentido común" y ha emplazado a Més per Menorca a sentarse a negociar para aprobar cuanto antes el anteproyecto de la ley de la Reserva de la Biosfera.



Así lo ha solicitado Mora en la comparecencia conjunta con la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez.



"Mi compromiso sigue siendo el mismo que en 2019, aprobar la ley desde la seguridad jurídica y el rigor que merece. Pido sentido común para trabajar ingentemente porque nadie sobra. Menorca necesita un gobierno fuerte y unido. Ya sabemos cuál es la alternativa, la entrada de la extrema derecha como en Castilla León", ha señalado.



Por ello, Mora ha instado a "parar las máquinas", reflexionar y retomar el camino del consenso.



"Menorca lleva prácticamente 30 años siendo Reserva de la Biosfera y no creo que nos venga de una, dos semanas o incluso un mes para aprobar la ley. No tenemos garantías jurídicas, por esto es lo único que pido, recuperemos la tranquilidad para llegar a acuerdos que prioricen el interés general", ha destacado.



La presidenta ha lamentado "llegar a este punto" y considera que "no debe salir nadie" del equipo de gobierno.



"Venimos de dos años de pandemia y ahora una problemática de sobrecostes por la invasión de Rusia, además de estar a las puertas de una temporada turística muy importante. Menorca no se puede permitir el lujo de tener un gobierno dividido", ha remarcado.



Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha enviado un mensaje a Més per Menorca.



"Es una imprudencia llegar a este punto, se habían puesto alternativas encima de la mesa incluso alguna de ellas de no suspensión del pleno. Lo que está sucediendo en el Consell es impresentable. No es una ley de ningún partido, sino que lo es de la institución", ha criticado. EFE