El Servicio de Limpieza de Playas realiza tareas de retorno de posidonia en 9 playas de la lsla

El Servicio de Limpieza de Playas del Consell Insular de Menorca está realizando durante el mes de noviembre tareas de retorno de posidonia a 9 playas de la isla. Estos trabajos, coordinadas por el Departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, vuelven a las playas donde habían sido retiradas durante la temporada alta buscando garantizar un equilibrio entre la actividad turística que se desarrolla en estas playas y su conservación. Así, arenales como los de Binibèquer, Son Bou, Son Parc, Cala Blanca, Santandria o Platja Gran recuperan los montones de posidonia a primera línea para cumplir su función de protección de la playa.



Se trata de playas donde se acumulan grandes cantidades de posidonia, y que a la vegada soportan un gran número de usuarios o se desarrollan servicios turísticos como el alquiler de holgazanas, parasol o patinetes. Cuando llega la temporada estival, los restos de esta planta se depositan en zonas habilitadas a la parte posterior de la misma playa, sin salir así de su sistema natural. Solo en momentos puntuales, cuando no se dispone de suficiente espacio en la playa para colocarla, se destina a usos tradicionales sin ánimo de lucro, principalmente con fines agrarias.



Los montones de posidonia devueltos contribuyen a proteger la primera línea de mar durante la época en que los temporales su más frecuentes, de otoño a primavera. El año pasado, un total de 325 m³ de posidonia retirada durante la temporada alta fueron devueltos para cubrir de nuevo el borde del mar.



De las 130 playas, calas y puntos de baño que gestiona el Servicio de Limpieza de Playas, se permite la retirada de posidonia de manera mecánica en unas 15 playas de la isla, todas ellas urbanas, y de manera excepcional en alguna playa natural con servicios. Al resto de playas naturales, con servicios o sin, la posidonia se mantiene durante todo el año, pudiéndose retirar solo de manera manual en casos puntuales. Para poder hacer la retirada de posidonia, el Consell Insular de Menorca solicita autorización cada año a la Dirección General de Medio natural del Gobierno Balear, órgano competente en la protección de especies en las Islas Baleares, aportando cada temporada los datos estadísticos de movimiento de posidonia hechos en cada playa, tanto de retirada como de retorno.



Un 80% de la posidonia retirada es arena



Los estudios científicos determinan que alrededor del 80% de la posidonia que se retira está formado por arena. Si estos montones de posidonia no fueran devueltos, se acumularía año tras año una disminución de arena en la playa, contribuyendo a la reducción constante de la potencia de los arenales y menguando su extensión.



La Posidonia oceanica se encuentra protegida como especie vegetal, pero también lo está el hábitat que conforman sus bosques. Esta protección viene determinada tanto a nivel europeo, como estatal y autonómico. Tiene especial relevancia el Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Islas Baleares, llamado Decreto Posidonia, el cual establece medidas concretas de protección de las praderías de esta planta marina y de los restos que se depositan en las playas. El decreto establece, según tipología de playa (urbana y natural, con servicios o sin), las temporadas en las cuales se permite la retirada, así como la metodología a seguir según un manual de buenas prácticas para reducir el máximo posible los impactos que se puedan generar.



La importancia de la posidonia



La posidonia es una planta endémica del Mediterráneo de gran importancia para los ecosistemas litorales. Cuando está viva, forma auténticos bosques sumergidos que dan refugio a numerosas especies, algunas de ellas de interés pesquero; produce oxígen y captura CO2, siendo una gran aliada en la mitigación del cambio climático; y protege la línea de costa de la erosión, puesto que con los suyo crecimiento en forma de escollos ayuda a reducir la fuerza con que llegan las oleadas. En cuanto a los restos de posidonia muertas en las playas, no solo protegen la costa de los temporales, sino que nutren las playas de grandes cantidades de arena y proporcionan nutrientes a las plantas que viven en los sistemas dunares.