Serveis d'Escorxador SCL suspende su actividad en Ciutadella

Comunicado de SERVEIS D’ESCORXADOR SCL en relacion al sercicio de matadero en Ciutadella de Menorca

En contra de nuestra voluntad y deseo, nos hemos visto en la imperiosa obligación de SUSPENDER, el desempeño de nuestra labor en el matadero de Ciutadella de Menorca, con causa en el incumplimiento de las obligaciones reciprocas del Ayuntamiento, al no sustituir el camión de reparto averiado, no mantener las instalaciones en condiciones para poder efectuar el sacrificio de animales, y la no reparación de las averías de elementos esenciales, entre otros motivos de importancia significativa.

Con mucha antelación, habíamos pre-avisado de esta posibilidad, sin recibir nunca respuesta a las mismas y sin que las reuniones habidas con el Ayuntamiento, hayan fructificado en la aceptación de ninguna de las muchas propuestas realizadas por esta Cooperativa a fin de resolver los problemas existentes.

Nos obliga también a tomar esta penosa decisión, el que alguna de las propuestas realizadas por ésta parte, dentro de la buena voluntad que ha inspirado nuestra actuación, ha sido respondida por parte del Ayuntamiento, en el sentido de que todos los actos administrativos por los que realizamos la prestación del servicio público, o ya no existen, o son nulos de pleno derecho, por lo que, por prudencia, SUSPENDEMOS también nuestra actividad para no ser responsables de una actuación contraria a derecho.

Todo ello sin perjuicio de lo que concluyan nuestros responsables jurídicos al respecto.

Por todo ello, nos vemos en la penosa obligación de SUSPENDER nuestra actividad, hasta que se den las condiciones de oportunidad y legalidad oportunas, para la continuación de la prestación del servicio, lamentando el trastorno que ello pueda producir, siendo responsabilidad exclusiva de la administración.