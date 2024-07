El segundo ‘fast ferry’ del mundo con motores duales a gas para la ruta Barcelona-Mallorca-Menorca

Baleària incorpora a la ruta Barcelona-Alcúdia-Ciutadella el segundo fast ferry con motores duales a gas del mundo, el Margarita Salas. Más de 450 pasajeros serán los primeros en viajar a las 16:30 desde Barcelona en este nuevo buque pionero en innovación y sostenibilidad, que además ofrece rapidez y comodidad en las conexiones marítimas de Mallorca y Menorca con la capital catalana.

La incorporación del catamarán, con capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, permite a Baleària incrementar un 50% la oferta de plazas en alta velocidad en la ruta Barcelona-Alcúdia-Ciutadella y doblar la de vehículos, a la vez que disminuye su huella de carbono, ya que el gas natural reduce las emisiones de C0 2 y las de óxido de nitrógeno y elimina totalmente las de azufre y las partículas. Baleària ha invertido 126 millones de euros en este buque “Hace más de 20 años desembarcamos en Barcelona con el objetivo de conectar en alta velocidad la ciudad con Mallorca y Menorca. Ahora, con este innovador fast ferry incrementamos nuestra competitividad, ya que podemos transportar a más pasajeros, con mayor comodidad y servicios, durante todo el año y con un consumo de atmósfera mucho menor gracias a nuestra apuesta por combustibles más limpios”, ha señalado el presidente de Baleària, Adolfo Utor. Utor ha recordado que el nuevo catamarán es el undécimo de la naviera dotado de motores duales a gas, una tecnología versátil que permite navegar con distintos combustibles, como el gas natural en la actualidad o fuentes renovables neutras en emisiones de CO 2 en el futuro. “Esta flota innovadora nos permite usar el combustible que en estos momentos está disponible y reduce más emisiones, y a la vez nos sitúa en una posición de liderazgo en el objetivo de la descarbonización en 2050”, ha remarcado Utor. Así, la naviera calcula que el Margarita Salas dejará de emitir anualmente casi 13.000 toneladas de CO 2 (un 22% menos), respecto al fast ferry que operaba hasta el momento en la ruta. Además, al tener el nuevo barco mayor capacidad de pasaje, las toneladas de dióxido de carbono por pasajero se reducirían a la mitad. A partir de esta tarde, el nuevo fast ferry conectará diariamente Barcelona con Alcúdia y Ciutadella durante todo el año. Tres días a la semana hará escala primero en Mallorca y después en Menorca, y los otros cuatro días recalará primero en el puerto menorquín y seguirá hasta Alcúdia. Los trayectos directos tienen una duración de tres horas y media. Servicios a bordo El fast ferry tiene dos cubiertas de pasaje, con unos espacios interiores amplios, luminosos y confortables, con diferentes acomodaciones (butacas estándar, premium y salones privados). Los pasajeros pueden disfrutar de una amplia terraza exterior y servicios como cafetería, tienda, zona infantil con juegos digitales interactivos, acceso a internet y cobertura de mensajería instantánea gratuita durante toda la travesía, tarjeta de embarque online con asignación de butaca, plataforma gratuita de entretenimiento digital o zona de mascotas aclimatada y con videovigilancia. En cuanto a las características técnicas del barco, que mide 123 metros de eslora y 28 de manga, destacan los cuatro motores duales a gas natural, que le permiten alcanzar una velocidad de servicio de 35 nudos (un 10% más de potencia respecto al primer buque de la serie). El barco está dotado de dos tanques de gas natural licuado (con una autonomía para unas 400 millas navegando a gas, y una autonomía total de 1.000 millas). Además, el Margarita Salas dispone de un sistema de estabilización para reducir el movimiento y mejorar el confort, así como una superestructura flotante elásticamente y aislamientos de alta tecnología para minimizar las vibraciones y ruidos. También cuenta con sistema OPS (Onshore Power Supply) para la conexión eléctrica a tierra durante sus estancias en puerto y equipos de medición para monitorizar el consumo real de combustible o calcular la eficiencia de los motores, entre otras funcionalidades. Estos sensores proporcionan información a tiempo real para poder navegar de forma eficiente, así como ajustar la velocidad y el rumbo para incrementar el confort según el estado del mar. Cabe destacar que el nombre del buque es un homenaje a la bioquímica Margarita Salas, referente de la ciencia en España en la investigación en el campo de la biología molecular, con un extenso legado de publicaciones científicas. En la construcción de este catamarán pionero en sostenibilidad han participado destacados colaboradores líderes en sus campos, tanto internacionales (Wärstilä, Incat Crowther, Bureau Veritas o Marintek-Sintef), como nacionales (Cotenaval, Oliver Design y Jorge Belloch), y ha contado con la financiación de CaixaBank y la participación de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).