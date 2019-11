Segunda edición del 'Mercat de ses Coses pulides' en Alaior

Segunda edición del 'Mercat de ses Coses pulides' Tras el gran éxito de la primera convocatoria, este sábado 9 de noviembre vuelve el 'Mercat de Ses Coses pulides', de 9 a 13,30h, en la Plaza Nueva. Los alaiorenses volverán a tener la oportunidad de montar su propia parada para ofrecer a sus vecinos, vecinos y visitantes todos los objetos que ya no necesitan.



El "Mercat de Ses Coses pulides" supuso en su primera edición toda un encuentro de gran expectación donde las personas se ayuden y entendieron entre sí. Los participantes valoraron muy positivamente la iniciativa destacando que pudieron vender e intercambiar muchos de los objetos de sus puestos.



El mercado se circunscribe a objetos, utensilios, muebles, ropa, libros, CD, aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos, bicicletas, juguetes, cuadros, etc., de segunda mano, es decir, ya utilizados. Quedan expresamente excluidos animales, alimentos, bebidas, armas, sustancias ilegales o cosas de la procedencia el participante no se pueda hacer responsable.



Recordamos que las inscripciones para las próximas ediciones se pueden realizar gratuitamente en la página web del Ayuntamiento de Alaior www.alaior.org, o acudiendo a las oficinas del servicio de atención Ciudadana del Ayuntamiento.