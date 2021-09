Segun el GOB Menorca ya supera la capacidad de carga náutica

El Plan General de Puertos de Baleares ha venido obligatoriamente acompañado de un estudio de capacidad de carga náutica de Menorca. Las cifras resultantes hace años que son superadas por la realidad. Estos datos, disponibles ya a nivel oficial, deben hacer repensar las actuaciones a los gestores de los puertos y también a las empresas ligadas a la náutica. Menorca debería ofrecer buenos servicios, atención y reparación, pero no más amarres.

El documento, llamado "Análisis espacial de la Capacidad de carga náutica de las zonas de fondeo de las Islas Baleares", ha sido elaborado en 2020 por el SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares) y lo encomendó la Dirección general de Transporte Marítimo y Aéreo del Gobierno Balear.

Para obtener los números de capacidad de carga, se divide el fondo marino del litoral de las islas en zonas de fondeo regulado (zonas donde es obligatorio fondear a boyas instaladas) y zonas de fondeo no regulado (el resto de zonas sin contar la zona de baño). Esta última, se ha dividido en fondo marino arenoso (donde podríamos fondear con ancla libremente) y fondos con Posidonia (donde está prohibido por ley fondear con ancla). Teniendo en cuenta la superficie de fondo marino arenoso y la media de la eslora de las barcas en las islas, entre 8 y 10 metros, el SOCIB ha calculado que el número máximo de barcas que podrían fondear en las calas y playas de Menorca es de 2115 embarcaciones.

Ahora que se dispone de estos datos, aceptadas a nivel técnico y político, desde el GOB hemos comparado las barcas que se inventariaron el año 2010 mediante un vuelo aéreo, cuando se había iniciado el Plan Insular de Costa que después los cambios políticos frenaron.

El caso es que en verano de 2010 se contabilizaron en Menorca un total de 4.939 embarcaciones. De éstas, 1.830 se localizaban en puertos, 684 zonas de fondeo regular y 2.344 se encontraban fondeadas con ancla o en tránsito. O sea que hace 10 años ya habíamos superado la capacidad de carga náutica de la isla y nos encontrábamos al 110%.

Si vamos más allá y cruzamos los datos de las barcas que se encontraron fondeadas en algunas calas el verano de 2010, con la capacidad máxima definida en el estudio de 2020, encontramos 18 puntos donde la capacidad de carga era muy superior al que podrían acoger, concretamente 810 barcas de más. Algunos lugares populares como s'Illa del Aire, Macarella o Pregonda contaban con más de 50 barcas cada fondeadas incorrectamente, pero puntos como s'Illa de Colom o Ses Salines de Fornells sumaban más de un centenar de barcas de más cada una.

Desde 2010 hasta ahora se han incrementado el número de amarres en los puertos. Especialmente, el puerto de Maó continúa ampliando con las conflictivas obras, hechas sin estudio previo de impacto ambiental, en la zona de Es Castell. También en el puerto de Addaia se quiere duplicar la zona afectada por el puerto deportivo.

Viendo las cifras resultantes, parece claro que no tiene sentido continuar ampliando la oferta de amarres si las barcas tras no deben caber en la costa. Es como querer ampliar aparcamientos en las playas y que luego la gente no quepa sobre la arena. No interesa desde el punto de vista ambiental ni tampoco por el efecto negativo que tal masificación genera sobre la imagen de Menorca como zona bien conservada.

Por ello se hace un llamamiento a los gestores de los puertos y también a las empresas náuticas, para estructurar una oferta basada en la calidad y no en la cantidad. La economía náutica no se puede seguir sustentando en incrementar cada año el número de barcas, sino en ofrecer unos buenos servicios durante la temporada turística y una industria de reparación y mantenimiento durante el invierno, que permita una economía más desestacionalizada.

En 2021 seguramente que ha vuelto a batir récords de masificación náutica, de acuerdo con muchos de testigos diferentes. ¿Qué más tiene que pasar para tomar medidas reales y frenar esta carrera que ya nos está haciendo daño a nosotros mismos?