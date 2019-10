Rut Florit Trio en el Convento de San Diego

El convento de San Diego acogerá este sábado 12 de octubre el concierto de Rut Florit Trio, "Un viaje Musical", a partir de las 20,00h.



Después de dos años en silencio y sin realizar conciertos en directo, Rut, acompañada por Suso González al piano y Pablo Millas al

contrabajo, deleite al público con un repertorio de diferentes estilos, culturas e idiomas.

"Un viaje musical" será una recopilación de versiones de clásicos de jazz, canción francesa, música brasileña y española, con algún toque de

bolero.

No es la primera vez que estos tres amigos unen fuerzas arriba un escenario, sino que ya han tenido diferentes formaciones musicales juntos. Aun así, «me hace mucha ilusión este concierto porque hace mucho que no cantamos juntos, me encuentro muy bien con ellos y los admiro mucho », ha resaltado Rut Florit. Espera, también, que este concierto de pie a poder hacer otras actuaciones juntos.



El concierto, organizado por el Ayuntamiento de Alaior, es de entrada gratuita.