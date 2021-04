Restauradores de Menorca advierten de que el sector está "crispado"

El presidente de la asociación de Cafeterías, Bares y Restaurantes de PIME Menorca, Toni Sansaloni, reconoce que el sector de la hostelería está "crispado" por las medidas restrictivas del Govern balear y reclama un trato diferencial para que se flexibilice la normativa en la isla.

"Estamos acatando las normas desde el primer momento y realizando una desescalada sin problemas; ignoro los motivos por los que este hecho no sucede en las otras islas. Los resultados están ahí, con un descenso de casos activos de coronavirus y solamente un paciente ingresado en el hospital", ha señalado a Efe.

Sobre la reunión que mantendrá este viernes con el conseller de Modelo Económico del Govern, Iago Negueruela, Sansaloni espera que detalle el plan que tiene el ejecutivo para las próximas semanas y se produzca un "gesto" en la relajación de las restricciones.

"No entendemos por qué tenemos que esperar una semana a la revisión de la situación epidemiológica. No reclamamos que entre gente de fuera, sino que los menorquines puedan salir a tomarse un vinito por la noche. La situación no está para que la gente esté encerrada en sus casas", ha remarcado.

Por otro lado, el presidente de la asociación hostelera ha destacado el incremento de restaurantes que se han sumado a la sexta edición de las "Jornades del Peix".

"Mientras el año pasado participaron 7 restaurantes, en esta edición son 14 los inscritos, con el objetivo de reactivar el sector y promover el producto de kilómetro cero. Esperamos que vaya bien a pesar de las dificultades, aunque hemos demostrados que somos seguros y no hay brotes de contagio en nuestro ámbito", ha concluido.